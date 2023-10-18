Алла Кудлай показала архивное фото со своей свадьбы 1970-х годов: там Нина Матвиенко с мужем Петром

Известная украинская певица Алла Кудлай показала архивное фото почти 50-летней давности, сделанное на ее свадьбе с ныне покойным художником Николаем Кучеренко. На выцветшем черно-белом снимке можно увидеть молодую Нину Матвиенко, сердце которой перестало биться 8 октября этого года за два дня до 76-летия народной артистки.

Кадром 69-летняя звезда эстрады поделились на личной странице в Facebook. Украинцы щемяще отреагировали на фото и слова, которые оставила под ним Кудлай.

"Пересматривая архив, нашла фото своей свадьбы… Воспоминания, воспоминания, воспоминания… Мы были молоды и вся жизнь была впереди", – написала певица.

Она отметила, что на снимке за столом сидят вокалистки из легендарного хора им. Григория Веревки, среди которых и Матвиенко со своим мужем, известным художником Петром Гончаром. Как известно, Нина Митрофановна была солисткой хора с 1968 года, а в 1978-м в его состав вошла и Кудлай.

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"На фото девушки из хора им. Г. Веревки и покойная Нина Матвиенко со своим мужем Петром. Не верится, грустно… Светлая и вечная память Ниночке", – добавила Кудлай, оставив смайлик разбитого сердечка.

Интернет-пользователи также не удержались от печальных комментариев. Они писали: "Какая она была красавица, Господь подарил и красоту и талант! Царство Небесное", "Вечная память! Такая красивая была", "Для меня, лично, она была воплощением украинки-настоящей женщины, красивой, доброй, справедливой, верной! Такая женщина! Царство Небесное! Вечная память!"

Напомним, 11 октября в Киеве простились с легендой украинской сцены Ниной Матвиенко. Украинская певица Наталья Могилеская выполнила ее последнюю просьбу, Тоня Матвиенко рассказала о предсмертной воле матери, а украинцы провели звезду 10-минутными аплодисментами.

В сети появилось видео с певицей, сделанное за два месяца до ее смерти. Тогда Мавтиенко ехала на поезде во Львов для участия в благотворительном концерте. Это выступление стало ее последним.

Также украинцы нашли видео, где исполнительница со слезами на глазах обращалась к своей дочери-певице Тоне Матвиенко. Они вспомнили, насколько искренней и любящей матерью была артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что коллеги и друзья Нины Матвиенко на прощании с ней рассказали о приятных воспоминаниях, связанных со звездой. Легенда украинской эстрады просила на похоронах не плакать, а вспомнить ее теплым словом.

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