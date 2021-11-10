Гросу повисла вниз головой и показала опасные трюки: артистка раскрыла секрет шоу. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Люди
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Алина Гросу

Украинская певица Алина Гросу показала свою тренировку по воздушной гимнастике. Звезда бесстрашно выполнила несколько сложных парных трюков в воздухе на полотнах.

Соответствующие кадры Гросу обнародовала в среду, 10 ноября, в личном аккаунте в Instagram. Поп-исполнительница рассказала, что готовит шоу для своего концерта, который пройдет в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В преддверии концерта мы все летаем и оттачиваем программу нашего шоу во дворце Украина", – написала артистка.

Гросу выполнила гимнастические трюки
Видео дня

Певица призналась: она счастлива, что выступление можно будет провести несмотря на "красную" карантинную зону. Все зрители должны будут предъявить "коронавирусные" сертификаты о вакцинации, негативном тесте или недавно перенесенной болезни.

"Даже в такой момент жизнь не должна заканчиваться, но нужно все делать с головой", – высказалась о таких мерах звезда.

Гросу на видео продемонстрировала, как вместе с партнером тренировалась выполнять трюки в воздухе. Во время одного из элементов артистка висела головой вниз и держала мужчину за руки.

Гросу показала опасный трюк

Напомним, что с 2008 по 2010 годы Гросу училась в академии эстрадно-циркового искусства, которую окончила с отличием.

Видео тренировки:

Полный пост певицы.
Полный пост певицы.

Коротко о звезде:

  • Алина Гросу – 26-летняя украинская певица, которая работает на профессиональной сцене с 4 лет. Родом из города Черновцы.

  • С ноября 2018 года выступает под новым сценическим псевдонимом GROSU.

  • Летом 2019-го Гросу сыграла свадьбу с Александром Комковым. Роскошная церемония прошла в замке в Италии. В конце 2020 года пара развелась.

  • После этого артистка начала встречаться, а потом и жить вместе с актером Романом Полянским, старшим за нее на 12 лет.

  • Эксклюзивное интервью украинской певицы нашему изданию можно найти здесь.

Гросу и Полянский
Алина Гросу с розовыми волосами

Как писал OBOZREVATEL, недавно новый парень Гросу, российский актер Роман Полянский рассказал, как завязался его роман с украинской певицей.

Он также ответил на вопрос, ревнует ли его 10-летняя дочь к Гросу. Полянский признался о планах на свадьбу и сказал, что хочет детей от певицы.

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