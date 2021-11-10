Гросу повисла вниз головой и показала опасные трюки: артистка раскрыла секрет шоу. Видео

Украинская певица Алина Гросу показала свою тренировку по воздушной гимнастике. Звезда бесстрашно выполнила несколько сложных парных трюков в воздухе на полотнах.

Соответствующие кадры Гросу обнародовала в среду, 10 ноября, в личном аккаунте в Instagram. Поп-исполнительница рассказала, что готовит шоу для своего концерта, который пройдет в Киеве (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В преддверии концерта мы все летаем и оттачиваем программу нашего шоу во дворце Украина", – написала артистка.

Видео дня

Певица призналась: она счастлива, что выступление можно будет провести несмотря на "красную" карантинную зону. Все зрители должны будут предъявить "коронавирусные" сертификаты о вакцинации, негативном тесте или недавно перенесенной болезни.

"Даже в такой момент жизнь не должна заканчиваться, но нужно все делать с головой", – высказалась о таких мерах звезда.

Гросу на видео продемонстрировала, как вместе с партнером тренировалась выполнять трюки в воздухе. Во время одного из элементов артистка висела головой вниз и держала мужчину за руки.

Напомним, что с 2008 по 2010 годы Гросу училась в академии эстрадно-циркового искусства, которую окончила с отличием.

Видео тренировки:

Коротко о звезде:

Алина Гросу – 26-летняя украинская певица, которая работает на профессиональной сцене с 4 лет. Родом из города Черновцы.

С ноября 2018 года выступает под новым сценическим псевдонимом GROSU.

Летом 2019-го Гросу сыграла свадьбу с Александром Комковым. Роскошная церемония прошла в замке в Италии. В конце 2020 года пара развелась.

После этого артистка начала встречаться, а потом и жить вместе с актером Романом Полянским, старшим за нее на 12 лет.

Эксклюзивное интервью украинской певицы нашему изданию можно найти здесь.

Как писал OBOZREVATEL, недавно новый парень Гросу, российский актер Роман Полянский рассказал, как завязался его роман с украинской певицей.

Он также ответил на вопрос, ревнует ли его 10-летняя дочь к Гросу. Полянский признался о планах на свадьбу и сказал, что хочет детей от певицы.