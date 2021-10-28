"Ничего не йокнуло": Полянский раскрыл детали знакомства с Алиной Гросу

Российский актер, режиссер Роман Полянский, который переехал в Киев, рассказал, как завязался его роман с украинской певицей Алиной Гросу. По словам мужчины, они сперва работали вместе и общение было только дружеским, и только после окончания предыдущих отношений начали сближаться.

Как стало известно OBOZREVATEL, о личной жизни актер рассказал в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина". Полянский ранее был женат на однокурснице из театрального училища им. Щукина, актрисе Дарьее Жулай. Пара воспитывала дочь.

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По словам артиста, когда он сыграл первую роль в клипе Гросу, то начал дружить с исполнительницей.

"Я понял: я ее как будто ее всю жизнь знал", – поделился он впечатлениями от общения с украинкой.

Полянский подчеркнул, что его отношения с экс-женой закончились гораздо раньше, чем начались новые. Развелся он в 2019 году, а до этого считал себя "абсолютным семьянином".

На момент знакомства с Романом Алина встречалась с Александром Комковым и даже приглашала знакомого на свадьбу.

"Я не могу сказать, что тогда что-то екнуло. Тогда были просто в хороших дружеских отношениях", – уверяет россиянин.

На вопрос, когда он и певица стали парой, актер ответил: "По датам я, видимо, как все мужчины, ничего не помню".

"Потом у меня пошел разлад, я ушел (от жены, – ред.). Потом – Алина, у нее тоже все там стало не так хорошо, как хотелось бы им, наверное", – продолжил артист. Он добавил, что уже после этого стал общаться с Гросу чаще и "началось сближение".

"Все дошло до определенной точки, когда надо было что-то менять", – прокомментировал Полянский разводы: его с женой и Гросу с мужем.

В конце 2020 года Гросу развелась с мужем Комковым спустя полтора года брака.

Новый возлюбленный, Роман, старше артистки на 12 лет. Они живут вместе.

У Полянского есть 10-летняя дочь.

Эксклюзивное интервью украинской певицы нашему изданию можно найти здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу удивила подписчиков видео в свадебных нарядах. Она позировала перед камерой в трех шикарных пышных платьях.