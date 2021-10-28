Полянский поделился, ревнует ли его 10-летняя дочь к Гросу. Видео

Российский актер кино и театра Роман Полянский, переехавший в Киев к своей любимой Алине Гросу, поделился тонкостями отношений между певицей и своей 10-летней дочерью Марфой. Артист вспомнил, как знакомил двух самых важных в своей жизни женщин.

О подробностях своей семейной жизни россиянин рассказал журналистам Зіркового Шляху на телеканале Украина. Роману хотелось бы чаще посещать свою маленькую дочь и отца, однако сейчас ему тяжело это делать из-за коронавирусных ограничений (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

После развода с актрисой Дарьей Жулай, с которой сейчас живет Марфа, Полянский познакомил дочь с новой избранницей – украинской артисткой Алиной Гросу. Он сразу объяснил девочке, что любит певицу.

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"Точно уже не помню, как я ее представлял. "Я ее люблю", наверное, так сказал", – вспомнил актер.

Девочка немного ревнует отца к новой любимой, потому звездный отец пытается уделить ей как можно больше внимания.

"Бывает, когда мы говорим с Алиной, она встявает в разговор. Это естественно, но я стараюсь ей отдавать максимум, когда мы вместе", – объяснил Роман.

По словам молодого человека, сейчас Гросу и Марфа прекрасно ладят, кайфуют и веселятся.

Кратко о звезде:

Роман Владимирович Полянский – российский актер театра и кино, который сейчас живет и работает в Киеве.

Родился 9 ноября 1983 г. в Омске. Родители – спортсмены;

В 2008 году получил награду "За лучший актерский бой".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Полянский рассказал о своем знакомстве с Алиной Гросу. Молодые люди тогда ничего не почувствовали друг к другу.