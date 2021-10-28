Возлюбленный Алины Гросу рассказал о планах на свадьбу. Видео

Российский актер и возлюбленный Алины Гросу Роман Полянский рассказал, готов ли делать предложение своей избраннице. Также артист признался, что хочет детей от певицы и когда ожидается свадьба.

О подробностях своей семейной жизни с украинкой актер рассказал в эксклюзивном интервью журналистам Звездного пути. Напомним, что впервые об отношениях пары заговорили в начале 2021 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Не смотря на то, что у Романа уже есть 10-летняя дочь Марфа от первого брака с Дарьей Жулай, ему хотелось бы еще минимум одного сына.

"Конечно, как и любой мужчина, я хочу сына. Алина в интервью говорила, что хочет от трех до пяти детей, поэтому мы все соединим", – сказал мужчина.

Видео дня

На вопрос журналистки, готов ли Полянский сделать предложение своей любимой, он подтвердил это не задумываясь. Однако на аналогичный вопрос со свадьбой актер ответил абстрактно.

"Посмотрим", – сказал он.

Напомним, что Роман и Алина познакомились на съемках клипа, однако между ними не завязались отношения. После того, как молодые люди разорвали свои романы, между парой завязалась дружба. Очень скоро она переросла в романтические отношения.

Кратко о звезде:

Роман Владимирович Полянский – российский актер театра и кино, который сейчас живет и работает в Киеве.

Родился 9 ноября 1983 г. в Омске. Родители – спортсмены;

В 2009 году Роман Виктюк пригласил его к себе в театр играть в спектакле "Ромео и Джульетта".

Также OBOZREVATEL рассказывал, как Роман Полянский представил Алину Гросу своей 10-летней дочери и какие у них сейчас отношения. Девочка ревнует отца к новой избраннице, поэтому он отдает ей максимум своего внимания.