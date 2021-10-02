'Актеры зарабатывают меньше': Алина Гросу рассказала о съемках сериала 'Тайная любовь' и пожаловалась на критику из-за пластики. Интервью

4 октября на телеканале "Украина" состоится премьера второго сезона сериала "Тайная любовь". Зрители ждали продолжения этой истории больше двух лет.

Актриса и певица Алина Гросу, сыгравшая одну из главных ролей в сериале, рассказала OBOZREVATEL о проблемах на съемочной площадке, где она зарабатывает больше – на сцене или в кино и как молодой человек помогает ей в профессии.

– Алина, последующие сезоны суперуспешных проектов снимать всегда сложнее, ведь ожидания зрителей очень велики. Как лично вам дались съемки "Тайной любви. Возвращения"?

– Второй сезон действительно оказался гораздо более сложным, чем первый. Я очень надеюсь, что успех повторится и зрителям понравится. Несмотря на то, что во время съемок меня как будто бы преследовал злой рок – у меня в семье многие заболели, и в первом сезоне было такое же.

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В сериале будет и драма, и переживания, все сделано для того, чтобы зритель пустил слезу. Но, конечно, также надеюсь, что наша картина принесет удовольствие и счастье, особенно к концу просмотра.

– А какой мы увидим вашу героиню во втором сезоне?

– Открывать все карты не могу, иначе будет неинтересно смотреть. Надеюсь лишь, что меня не станут ненавидеть еще больше (смеется). Парадокс в том, что по жизни я кардинально другой человек.

Настолько я вытаскивала всю боль, которая происходит у меня в жизни, в сам сериал, что надеюсь, Светлана будет вызывать к себе больше жалость, нежели абсолютный негатив.

– Съемки "Тайной любви" проходили примерно в один период с проектом "МАСКА", в котором вы скрывались в костюме Розы. С какими сложностями столкнулись в этом шоу?

– У меня был жаркий костюм, очень плохая видимость. Но самое сложное – это стоять на сцене в момент, когда решается твоя судьба в проекте – продолжишь ты участие дальше или нет. А в другие мгновения было очень даже приятно (улыбается).

Конечно, было сложно не рассказывать знакомым и близким, что ты принимаешь участие в шоу. Кстати, я многих артистов узнала практически с первого эфира, например, Злату Огневич, малышку Michelle Andrade.

Ближе к финалу было интересно болеть за Дракона, потому что энергия от него прям перла. А вот по поводу Буйвола не догадалась – думала, может, это футболист или боксер, мечтала увидеть там Усика. Очень интересно будет узнать, кто попадет под маски во втором сезоне.

– Какая профессия вам все-таки ближе – певческая или актерская?

– Не могу сравнивать. Это две абсолютно разные деятельности и удовольствие от них получаешь разное. Конечно, зарабатываешь больше песнями и концертами, это не сравнимо. Мне кажется, что даже очень крутые актеры, к сожалению, зарабатывают чуть меньше, чем артисты на сцене.

При этом я обожаю перевоплощения. Часто в вокальной деятельности использую какие-то актерские моменты. Например, мы стараемся делать короткометражные фильмы, в которых можно было бы соединить эти две профессии. Не могу отказаться ни от одного, ни от другого.

– А в чем принципиальная разница? Помимо денежной истории.

– Выступая на сцене, ты видишь реакцию людей в тот же момент, а в кино ты снялся и получаешь ее только через какое-то время. Тем не менее ты постоянно знакомишься, перевоплощаешься, пробуешь себя больше в чем-то новом. Чем лучше получается, тем больше удовольствия это приносит.

Разница и в том, что в кино ты больше зависим от команды и режиссера, а на сцене чувствуешь себя королевой, потому что именно ты занимаешься отбором песен, сидишь на студии, пишешь аранжировку вместе с музыкальным продюсером.

То есть вся работа зависит исключительно от меня. А в кино – и от монтажа, и от сюжета, и от сценария, и от взгляда режиссера, продюсера, от команды, партнеров. Там ты зависим, а на вокальной сцене – нет.

– А вы самокритичный человек?

– Очень! Не могу даже смотреть на себя на экране. Для меня это кошмар. Я смотрю исключительно для того, чтобы провести работу над ошибками, но ошибок я вижу в миллиард раз больше, чем самый каверзный критик.

– А кто еще выступает критиком вашего творчества?

– Я безумно доверяю Роме (актер и режиссер Роман Полянский – ред.) К кому как не к нему мне прислушиваться, все-таки у Ромы более 90 картин за плечами. И когда мне нужно записать самопробы, обращаюсь именно к нему, потому что его опыт и профессионализм дают о себе знать.

Конечно, делаю по своей психофизике, прислушиваюсь, но при этом если Роме понравится, тогда я уже немножко успокаиваюсь. Хотя обычно ему нравится, а мне нет. Он говорит – уже нормально, но нет, мне нужно еще переделать.

– Осенне-зимняя пора – время, когда нужно ухаживать за кожей особенно тщательно. Поделитесь вашими бьюти-секретами.

– У меня с кожей в принципе нет проблем, морщин пока тоже. Есть веснушки, и я их скрываю. Они хорошо видны, особенно летом на солнышке. Кожа у меня склонна к сухости, поэтому стараюсь увлажнять и часто напрашиваюсь к косметологу сделать какие-то чистки.

Ничего больше, как бы удивительно это не было или в чем бы меня не подозревали, я не делала. К косметологу прихожу только на уходовые процедуры, но никаких уколов не делала и не делаю.

Никакого ботокса ни над бровями, ни в щеках, нигде на лице у меня нет. Пока мне эффективно помогает обычная уходовая косметика: увлажняющая и декоративная, которая подчеркивает то, что и так хорошо.

– Вас обижают эти постоянные комментарии касательно каких-то усовершенствований своей внешности?

– С одной стороны, мне даже хотелось пойти на детектор и ответить на все эти вопросы. Мне не страшно. Но потом я подумала, что если настолько люди верят во все это, то они будут уверены, что я специально договорилась с полиграфом и все равно найдут объяснение своим теориям.

С другой стороны, обо мне же говорят, и это хорошо. Не было бы интересно – не говорили бы. Да и в артисте всегда хотят найти какой-то минус. Хотя я считаю плюсом, например, эксцентричность Оли Поляковой, а кто-то ее обвиняет в этом. А кого-то обвиняют в скандальности.

У меня достаточно маленький нос и я им горжусь, с таким я родилась. Кстати, у моего младшего брата нос абсолютно идентичный моему, и я понимаю, что он будет таким же мелким. Хотя бы его не будут обвинять в пластике, потому что он мальчик (улыбается).

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