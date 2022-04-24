Александр Скичко стал отцом в пасхальную ночь

Советник главы Черкасской областной военной администрации, а также бывший шоумен, телеведущий и пародист Александр Скичко стал отцом. У знаменитости и его супруги Елизаветы Юрушевой, известной бизнесвумен и блогерши, ночью 24 апреля родилась дочь.

Радостной новостью родители поделились с поклонниками на личных страницах в Instagram. Известно, что Юрушева с начала войны выехала из Украины, поэтому, очевидно, женщина рожала заграницей.

В соцсетях 30-летний артист и политик показал трогательное фото с малышкой из роддома. Он обнародовал снимок крошечной руки дочери, которая держит палец мамы.

"Мы из Украины! Сегодня ночью на одну украинку стало больше!" – подписал кадр экс-шоумен, и поздравил им соотечественников со светлым праздником Пасхи.

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Под публикацией пару поздравили с пополнением не только фанаты, но и коллеги. Теплые пожелания оставляли ведущий Юрий Горбунов, дизайнер Катя Сильченко, певица Санта Димополус и многие другие.

"Поздравляю! Какое это счастье", "Пусть Бог бережет вашу семью", "Пускай ваша малышка растет в мире и счастье", – оставляли комментаторы.

Стоит отметить, что Юрушева стала мамой третий раз. У нее уже есть сын Даниель от предыдущего брака, а также дочь Наталья, отцом которой якобы является Скичко, однако некоторые источники опровергают эту информацию.

О своей беременности Елизавета объявила смелой фотосессией для украинского женского журнала Vogue. Посмотреть снимки можно по ссылке в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL ранее, украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками трогательной историей двух сестричек из Краматорска Донецкой области. Девочки должны были уезжать из родного города на поезде в тот день, когда российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу.