Леся Никитюк растрогала историей сестричек, которые могли быть на вокзале Краматорска в момент обстрела, но чудом уехали

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками трогательной историей двух сестричек из Краматорска Донецкой области. Девочки должны были уезжать из родного города на поезде в тот день, когда российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу. От возможной гибели детей спасла интуиция родителей.

Рассказ о 7-летней Лейле и ее младшей сестре Ане, которая родилась в конце 2021 года, Никитюк разместила на личной Instagram-странице. Телезвезда познакомилась с маленькими беженками в Хмельницком. Она приняла семью из Краматорска в своем доме, который за время войны превратился в убежище для переселенцев со всей Украины.

Родители Лейлы и Ани 8 апреля собирались отправиться на железнодорожный вокзал, чтобы оттуда поездом эвакуироваться подальше от зоны активных боевых действий. В последний момент они передумали: сели в автомобиль, взяли детей, собаку и уехали на западную Украину своим путем. В тот день в Краматорске от авиаобстрела на ж/д вокзале погибло 57 человек, из них пятеро – дети. Еще сотни пострадавших были госпитализированы в больницы.

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Никитюк рассказала, что подружилась с сестрами. И даже когда семья нашла квартиру, и уехала из убежища, старшая Лейла договорилась с ведущей о встрече за чашкой чая.

"За время пока искали квартиру, мы сдружились. Лейла рисовала мне по 20 рисунков в день, а маленькую Аню я таскала на руках ежедневно... такой ангелочек. Сегодня Лейла собирала вещи, выбрала себе игрушечного удава из гуманитарки и пригласила меня на чай в ее новую квартиру… а я ей не отказала", – закончила знаменитость.

Интернет-пользователей растрогала история маленьких украинок до слез. Они пожелали детям, чтобы те скорее проснулись под мирным небом. Также комментаторы поблагодарили Лесю за ее активную волонтерскую деятельность.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леся Никитюк в своем доме в Хмельницком устроила "штаб" для беженцев, где за время полномасштабной войны против РФ приняла около 60 украинцев, которые были вынуждены покинуть родные города. Кроме того, в жилье артистки побывало 18 животных.