Жена Скичко заявила о беременности смелыми фото для Vogue

Губернатор Черкасской области, бывший телеведущий и пародист Александр Скичко со своей супругой, владелицей гостиничного бизнеса Елизаветой Юрушевой ждут ребенка. О беременности женщина заявила смелыми фото для украинского женского журнала Vogue, на которых продемонстрировала округлившийся живот.

Снимками Александр и Елизавета поделились на личных страницах в Instagram. Поклонники и коллеги супругов усыпали их поздравлениями.

На черно-белых кадрах 34-летняя Юрушева позировала в коротком топе с глубоким декольте. Волосы бизнесвумен уложила назад, а образ дополнила деталями в виде браслета и серег.

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Для другого фото жена политика выбрала оверсайз-жакет с широкими плечами, черные колготы и велосипедные шорты, которые гармонично сочетались с туфлями на высоком каблуке и острым носком. Массивные украшения сделали look завершенным.

Пара решила никак не комментировать фотосессию, оставив под ней лишь смайлик белого сердечка.

Под публикацией поздравить семью Скичко поспешили звездные коллеги. Так, свои комментарии оставили ведущий Юрий Горбунов, певица Санта Димополус, дизайнер Катя Сильченко, супруга Дмитрия Монатика Ирина, а также несколько тысяч других интернет-пользователей. Помимо теплых слов многие писали, что догадывались о беременности Елизаветы.

"Какая прекрасная новость!", "Браво", "Самые искренние поздравления", "Я так и знала", – оставляли комментаторы.

Стоит отметить, что Юрушева станет мамой третий раз. У нее уже есть сын Даниель от предыдущего брака, а также дочь Тату, отцом которой якобы является Скичко.

Коротко о знаменитости:

Александр Скичко – 30-летний украинский пародист, артист разговорного жанра, актер, политический и государственный деятель, Народный депутат Украины IX созыва, председатель Черкасской областной государственной администрации с 29 января 2021 года. В браке с Юрушевой с 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица MARUV объявила о своей беременности. Радостную новость звезда долгое время скрывала, но решила рассекретить ее в свой 31-й день рождения – 15 февраля.