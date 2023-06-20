Актриса родом из Мариуполя Ирина Горбачева на кинопремьере в Москве подтвердила развод с Савлеповым

Российская актриса Ирина Горбачева, которая родилась и до 9-ти лет жила в Мариуполе, подтвердила, что развелась с украинским певцом, солистом группы Quest Pistols Антоном Савлеповым. Артистка засветилась на очередной кинопремьере в Москве, где и ответила на вопросы касательно своей личной жизни.

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Как известно, слухи о расставании пары гуляют по сети около года. Фаны предполагают, что супруги, а теперь уже бывшие супруги, имеют разные взгляды на террористическую войну России против Украины. Заявления Горбачевой касательно ее нового статуса холостячки опубликовало пропагандистское издание kp.ru.

"Да, я сейчас свободна", – подтвердила актриса.

К слову, первым о разрыве заговорил именно Савлепов после того, как в апреле 2023 года Горбачева покрасовалась на красной дорожке Московского кинофестиваля. Появление актрисы на пропагандистском мероприятии, где она, ко всему прочему расхваливала "великую русскую культуру", показалось для поклонников странным. Ведь Ирина не только родилась в Мариуполе, который буквально стерли с лица земли оккупанты, но и долгое время жила в Киеве.

Тогда украинский певец впервые и рассказал, что последние полгода совсем не общался с женой. Впрочем, он не уточнил, развелся ли с Горбачевой официально.

Отметим, после 24 февраля 2022-го отношения супругов, вероятно, испортились на почве политичесаких разногласий. Причем сразу после полномасштабного вторжения Горбачева обратилась к публике с заявлением, что отменяет свои концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Однако даже тогда она не осмелилась назвать войну "войной", а вместо этого написала – "происходящая ситуация".

Тем временем Савлепов в составе группы Quest Pistols, участники которой объединились в 2022 году после более чем 10-летнего перерыва, чтобы помочь Украине, регулярно дает благотворительные концерты. Музыканты также перевели ряд своих русскоязычных хитов на украинский язык. Речь идет о культовом треке "Я твой наркотик", а также песне "Ты так красива".

Напомним, об отношениях актрисы и певца стало известно в августе 2020 года, а уже меньше чем через год, в июле 2021-го, пара сыграла скромную свадьбу в Турции. Предложение Савлепов сделал любимой необычным образом – во время телефонного звонка.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Савлепов попал в конфуз на концерте в Молдавии. Quest Pistols выступали в одном из клубов Кишинева, когда фронтмен потерял равновесие и свалился со сцены вниз головой.

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