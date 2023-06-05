Упал вниз головой: солист Quest Pistols свалился со сцены во время концерта. Видео

Солист украинской группы Quest Pistols Антон Савлепов попал в конфуз на концерте в Молдавии. Коллектив выступал в одном из клубов Кишинева, когда фронтмен потерял равновесие и свалился со сцены вниз головой.

Видео дня

Инцидент попал на видео. Падение сопровождалось шокированными криками аудитории, однако Савлепов, по-видимому, сильно не пострадал и продолжил концерт. Видео опубликовали в Instagram одного из местных пабликов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Музыканты как раз исполняли украиноязычную композицию "Я твій наркотик", которая, кстати, в оригинале была написана на русском языке. Солист подошел к краю сцены и наклонился к фанатам. Вдруг он потерял равновесие и свалился головой вниз.

К артисту сразу подбежали охранники, которые ему помогли. В TikTok-аккаунте клуба Bora Bora появились видео, как Савлепов поет уже в окружении фанатов и самостоятельно спускается к ним. Впрочем, непонятно, до или после падения он исполнял свои хиты.

Группа в сети никак не отреагировала на инцидент, поэтому можно предположить, что солист сильно не травмировался.

Напомним, что подобные конфузы у звезд случаются нередко. К примеру, украинская певица Злата Огневич на днях не удержала равновесие на сцене. Подобный конфуз также произошел на концерте немецкой группы Rammstein.

Как писал OBOZREVATEL, из-за падения на сцене ранее также травмировалась певица Jerry Heil. После госпитализации она запостила видео, как падала в трехметровую оркестровую яму, и рассказала о своем самочувствии. После инцидента исполнительница потеряла сознание, а в больнице расплакалась.

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