Алина Гросу и ее 37-летний бойфренд рассказали, как развивался их роман: мы влюблены друг в друга

София Ковнир
София Ковнир
Люди
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Алина Гросу и ее 37-летний бойфренд рассказали, как развивался их роман: мы влюблены друг в друга

Украинская певица Алина Гросу призналась, что уже год встречается со своим возлюбленным – российским актером Романом Полянским. Сначала пара просто дружила, а на момент знакомства мужчина и вовсе был в браке. Сейчас знаменитости стараются не афишировать свою личную жизнь.

По словам актера, отношения с Гросу начались уже после того, как он решил развестись с супругой. Об этом стало известно в программе "ЖВЛ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

У Полянского есть 10-летняя дочь, с которой Гросу нашла общий язык и девочка прекрасно относится к новой избраннице отца. Они часто ходят гулять все вместе.

Российский актер признался, что еще на съемках клипа певицы у него появилось ощущение, что он знает ее всю жизнь. Пара была на одной волне.

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Ради возлюбленной Полянский переехал из России в Украину. Теперь он не только снимается в украинских кинолентах, но и занимается режиссерством.

"Мы влюблены друг в друга", – отметил актер.

Знаменитости дали откровенное интервью

Коротко о знаменитости:

  • Украинская певица Алина Гросу, которая работает в поп-рок стиле, впервые появилась на сцене в 4 года. Звезда участвовала в проектах "Песня года и "Детское Евровидение".

  • С 2008 по 2010 годы Алина училась в академии эстрадно-циркового искусства, которую окончила с отличием.

  • В октябре 2015 года Гросу спела дуэтом с Григорием Лепсом песню "Рюмка водки на столе", после чего в Украине ее стали называть "второй Ани Лорак".

  • Алина Гросу встречалась с российским актером Микаэлем Арамяном, но вскоре они расстались. В 2015 году певица начала строить отношения с молодым человеком по имени Александр, с которым поженились в Италии. Однако вскоре брак распался. Сейчас знаменитость встречается с актером и режиссёром Романом Полянским.

Украинская певица Алина Гросу с возлюбленным
Пара вместе уже год
Пара познакомилась три года назад на съемках

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Алина Гросу порадовала поклонников новым романтическим контентом. Звезда показала, как ее избранник делает массаж.

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