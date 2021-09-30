'Уколов не делаю': Гросу рассказала о проблемах с кожей и ответила на слухи о пластике. Эксклюзив

Украинская певица Алина Гросу рассказала о том, как ухаживает за своей кожей в осенне-зимнее время. Артистка также прокомментировала слухи о косметических операциях, которые ей так навязчиво приписывают фанаты.

Звезда даже думала воспользоваться детектором лжи, чтобы доказать отсутствие хирургического вмешательства на своем лице. Об этом и многом другом Алина рассказала эксклюзивно для OBOZREVATEL.

Певица делится, что у нее нет глобальных проблем с кожей. На ее лице можно разглядеть веснушки, которые исполнительница преимущественно скрывает декоративной косметикой. Однако, их можно хорошо рассмотреть летом под солнцем.

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Среди всех возможных косметических манипуляций Гросу предпочитает чистки у косметолога и различные уходовые процедуры. Дома знаменитость ухаживает за лицом, регулярно увлажняя кожу.

Звезда утверждает, что никогда не делала пластических операций и никак не совершенствовала себя. "Уколы красоты" также не ее история, ведь она пока довольна своей внешностью.

"Никакого ботокса ни над бровями, ни в щеках, нигде на лице у меня нет. Пока мне эффективно помогает обычная уходовая косметика, которая увлажняет и декоративная, которая подчеркивает то, что и так красиво", – делится Алина.

Размышляя об обвинении в пластике, артистка пришла к выводу, что хорошо, когда тебя обсуждают. Для нее это показатель того, что она интересует людей.

"Обо мне же говорят, и это хорошо. Не было бы интересно – не говорили бы. Да и в артисте всегда хотят найти какой-то минус. Хотя я считаю плюсом, например, эксцентричность Оли Поляковой, ходя для кого-то это недостаток", – признается Гросу.

По словам звезды, она гордится своим маленьким носом, который считают сделаным. Певица смеется, что у ее младшего брата тоже миниатюрный нос, но его не будут обвинять в пластических операциях.

Коротко о знаменитости:

Алина Гросу – украинская эстрадная певица румынского происхождения;

Участница крупных проектов "Песня года", "Детское Евровидение". Выступает как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими популярными музыкантами;

Победила в номинациях "Человек года" и "Песня года".

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