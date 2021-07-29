26-летняя Алина Гросу показала лицо без макияжа в веснушках. Фото

Украинская певица Алина Гросу, которая вместе со своим 37-летним возлюбленным поехала на отдых в Одессу, показала естественную красоту. На фото артистка появилась без косметики, а на лице у нее виднелись веснушки.

Соответствующую публикацию знаменитость выложила в своем блоге в Instagram. Она объяснила, что вдохновением для нее стал новый закон, принятый в Норвегии. Там теперь отретушированные фотографии в соцсетях обязывают обозначать специальной маркировкой (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Так правительство собирается бороться с нереалистичными стандартами красоты", – говорится в Интернете. Как вам такой закон? Согласны ли вы с ним? И как вообще относитесь к фотошопу? Как по мне, в этом определенно есть смысл, так как подрастающее поколение и не только, насмотревшись постов с ложно "идеальными" чертами/телами, перестает любить и принимать себя настоящего, веря в эти идеалы. Все мы – не совершенство. Тут уж я решила показать вам себя настоящую", – написала Гросу в своем посте.

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Поклонники похвалили артистку за смелость и написали ей множество комплиментов в комментариях. Вот некоторые из них:

"Как принцесса", "Вы прекрасная", "У тебя, оказывается, веснушки есть. Так мило", "Все мы несовершенны... но индивидуальны", "Очень красивая и милая", "Крутая прическа и цвет волос", "Красотка! Такая классная, естественная, необыкновенно красивая".

Коротко о знаменитости:

Алина Гросу – украинская певица, которая работает в стилях танцевальная музыка и поп-рок. Впервые на украинской сцене появилась в 4-летнем возрасте.

Участница крупных проектов "Песня года", "Детское Евровидение". Выступает как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими популярными музыкантами.

​​​​​​​Также OBOZREVATEL писал о том, что Алина Гросу, которая стала судьей масштабного вокального шоу "Співають всі" на канале "Украина" , призналась, когда планирует заводить детей. По ее словам, сначала нужно реализовать себя и "уверенно стоять на ногах".