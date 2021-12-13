7 звездных мужчин, которые кардинально меняли имидж. Фото до и после

Не только голливудские актрисы часто экспериментируют со стилем. Культовые актеры и певцы также нередко окрашивают волосы, меняют прическу и бреют бороду.

Некоторым звездным мужчинам пришлось ради роли в кино отрастить шевелюру или, наоборот, сбривать усы, другие же меняли стиль ради себя. Чего только не делали с внешностью Джаред Лето, Брэд Питт, Орландо Блум и другие звезды. OBOZREVATEL сравнил фото актеров до и после их яркого преображения.

Джаред Лето

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Певец и актер Джаред Лето часто экспериментировал со своим стилем. Эпатажный исполнитель покорял публику не только зажигательными синглами, но и неожиданными сменами имиджа. В 38 лет он покрасился в розовый и сделал ирокез. Сейчас 49-летний Джаред носит длинные волосы и легкую небритость.

Чарли Ханнэм

Брутальный актер Чарли Ханнэм с длинной шевелюрой и бородой завоевал миллионы сердец поклонниц. А вот без щетины и с короткой стрижкой он выглядел гораздо моложе.

Джонни Депп

Актер Джонни Депп раньше экспериментировал с внешностью. Все поклонницы знают Деппа брюнетом с идеальной бородой, однако когда-то он высветлил волосы и носил стрижку "боб". Будучи блондином, Джонни выглядел не менее сексуально.

Том Хиддлстон

Актер Том Хиддлстон в начале актерской карьеры был блондином с кудрявыми волосами. В киноленте "Мстители" он появился на экране с длинной шевелюрой черного оттенка.

Брэд Питт

Культовый актер Брэд Питт в начале 2000-х покорял Голливуд роскошной светлой шевелюрой до плеч и бездонными голубыми глазами. Однако для участия в боевиках ему пришлось подстричься почти налысо.

Орландо Блум

Актер Орландо Блум раньше носил длинные волосы, бакенбарды и легкую небритость. Он часто экспериментировал со стилем и кардинально менял прическу. Актер был блондином с короткой стрижкой, но сейчас вернулся к своему темному цвету.

Кристофер Хивью

Иногда мужчинам достаточно побриться, чтобы выглядеть совершенно по-новому. Кристофер Хивью из "Игры престолов" раньше был всегда гладко выбрит. При этом актер выглядел не менее брутально без длинной рыжей бороды. Но сейчас актер скрывает под щетиной свои изящные скулы.

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