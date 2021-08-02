Звезда фильма 'Волк с Уолл-стрит' сильно похудел и изменил имидж. Фото до и после

37-летний голливудский актер, звезда фильмов "Мачо и ботан", "Побег из Вегаса" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл недавно радикально изменил имидж. Мужчина всерьез занялся собой, похудел, а также набил себе символическую татуировку.

Актер опубликовал снимок в Instagram, продемонстрировав тату с надписью "Body Love" (любовь к телу). Таким образом Джона признался в любви к самому себе.

Выяснилось, что в начале этого года издание Daily Mail опубликовало снимки, как Хилл отдыхает на пляже, на которых сделали акцент на лишнем весе звезды. Тогда Джона Хилл отреагировал на статью и высказался о своем неидеальном теле.

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"Не думаю, что когда-либо снимал рубашку в бассейне, пока мне не исполнилось 30 лет, даже перед семьей и друзьями. Возможно, это произошло бы раньше, если бы моя неуверенность из детства не усугублялась годами публичных издевательств над моим телом со стороны прессы и интервьюеров.

Мне 37 лет, и я наконец-то люблю и принимаю себя. Это пост не ради "похвалите меня" и определенно не "пожалейте меня". Это для детей, которые не снимают рубашку в бассейне. Веселитесь. Вы замечательные, потрясающие, идеальные. Ох, Daily Mail, даже ты не можешь сорвать эту улыбку с моего лица" — написал Джона в Instagram.

Очевидно, что татуировка, набитая на правом плече, стала продолжением этой истории.

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