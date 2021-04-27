Брэд Питт удивил фанатов кардинальной сменой имиджа на 'Оскаре-2021'. Фото

57-летний голливудский актер Брэд Питт стал ведущим на премии "Оскар-2021" и удивил поклонников своим новым имиджем – он отрастил волосы и на церемонии завязал их в хвост.

В сети стали бурно обсуждать образ знаменитости. На странице в Twitter опубликовали множество постов с реакцией на прическу Питта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, актер появился на публике в модном черном смокинге, а свои отросшие волосы он решил собрать, чтобы придать более эффектный вид.

Фанатам очень понравился стиль Питта и многие отметили, что новым образом кинозвезда "взорвал сеть".

"Хочу поблагодарить Брэда Питта за то, что он подумал о вкусе, и за его сегодняшний стиль… Мне действительно нравится", "Брэд Питт пытается взорвать интернет, трясет хвостом и дразнит нас флюидами Легенд осени", "Питт это причина, по которой каждый должен смотреть "Оскар", – пишут люди в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Брэд Питт – американский актер и кинопродюсер. Лауреат двух премий "Золотой глобус". Обладатель премии "Оскар" как один из продюсеров фильма "12 лет рабства" – победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года – и за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети вспомнили нашумевшую фотосессию Брэда Питта в платье. Поучаствовать в весьма экстравагантной съемке актеру предложил американский фотограф Марк Селинджер.