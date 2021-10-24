Гатчинс, Кунис и Йовович: украинки, которые достигли успеха в Голливуде. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Известные украинки, которые стали успешными в Голливуде

В Голливуде работает очень много украинцев. Среди них – операторы, ассистенты режиссеров и актеры второго плана. Однако есть и те, которые сумели прославиться в мире зарубежной киноиндустрии.

Погибшая на съемках Галина Гатчинс была в составе американской гильдии операторов, актрису Милу Кунис номинировали на "Золотой глобус", а режиссер Богдана Смирнова стала финалисткой гранта Роттердамского кинофестиваля. OBOZREVATEL решил рассказать о самых успешных украинках, которые прославились в Голливуде.

  • Анна Стэн

Украинская актриса стала звездой Голливуда
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Актриса Анна Стэн стала звездой Голливуда в 1930-х. Ее настоящее имя – Анна Петровна Фесак и родилась она в Киеве. Сначала актриса обрела популярность в Советском Союзе, а затем переехала в Германию и снималась в кино там. Когда фильм с ее участием "Убийца Дмитрий Карамазов" стал успешным в Европе и Америке, украинка получила приглашение от режиссеров и эмигрировала в Соединенные Штаты. На момент переезда, в 1932 году, Анна даже не знала английский язык.

  • Галина Гатчинс

Галина Гатчинс погибла во время съемок.

Галина Гатчинс снимала фильмы в Голливуде и входила в состав американской гильдии операторов. Она закончила факультет журналистики в КНУ имени Тараса Шевченко, а в США изучала кинематограф в Американском институте кино.

За свою карьеру она успела снять около 30 короткометражных кинолент и мини-сериалов. Но 22 октября 2021 года 42-летняя Гатчинс умерла от ранения, которое получила на съемках голливудского фильма "Ржавчина". Исполнитель главной роли Алек Болдуин, по предварительным данным следствия, выстрелил из реквизитного оружия.

  • Мила Йовович

Мила Йовович стала известной актрисой

Известная голливудская актриса Мила Йовович до 5 лет жила в Киеве. Ее полное имя Милица Богдановна Йовович. Будущая звезда переехала в Штаты с родителями. В США девушка часто ходила на различные телешоу, где ее и заметили режиссеры. Впервые в кино она снялась в 13 лет в фильме "Слияние двух лун". После сногсшибательного успеха в Голливуде Мила несколько раз приезжала в Украину, но чаще все равно посещает Россию.

  • Мила Кунис

Мила Кунис преуспела в Голливуде.

Голливудская актриса Мила Кунис родилась в Черновцах и в 7 лет эмигрировала в США с родителями. Девушка вспоминает, что ей трудно жилось в Украине, однако еще сложнее было адаптироваться к школе в Штатах. Ее прорыв в карьере произошел в 2008 году, когда она снялась в киноленте "В пролете", тогда актрису номинировали на премию "Золотой глобус".

  • Богдана Смирнова

Богдана Смирнова работает режиссером в Голливуде

Украинка Богдана Смирнова изучала кинопроизводство в Нью-Йоркском университете. Ее короткометражки получили более 30 наград и номинаций на кинофестивалях мира. Кроме режиссуры, она часто снимается в фильмах. К примеру, в киноленте "По крайней мере ты здесь" Богдана сыграла главную роль

  • Ольга Куриленко

Ольга Куриленко стала успешной актрисой.

Голливудская актриса и фотомодель Ольга Куриленко также родом из Украины. Она родилась в городке Бердянск, а в подростковом возрасте с мамой переехала в Москву на заработки. Там ее заметил модельный агент и пригласил на съемки в Париж.

Позже Куриленко отказалась от карьеры модели и поехала покорять Голливуд. Ольга сыграла более чем в 30 фильмах, а самая знаковая роль – девушка Бонда в киноленте "Квант милосердия".

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