Гатчинс, Кунис и Йовович: украинки, которые достигли успеха в Голливуде. Фото

В Голливуде работает очень много украинцев. Среди них – операторы, ассистенты режиссеров и актеры второго плана. Однако есть и те, которые сумели прославиться в мире зарубежной киноиндустрии.

Погибшая на съемках Галина Гатчинс была в составе американской гильдии операторов, актрису Милу Кунис номинировали на "Золотой глобус", а режиссер Богдана Смирнова стала финалисткой гранта Роттердамского кинофестиваля. OBOZREVATEL решил рассказать о самых успешных украинках, которые прославились в Голливуде.

Анна Стэн

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Актриса Анна Стэн стала звездой Голливуда в 1930-х. Ее настоящее имя – Анна Петровна Фесак и родилась она в Киеве. Сначала актриса обрела популярность в Советском Союзе, а затем переехала в Германию и снималась в кино там. Когда фильм с ее участием "Убийца Дмитрий Карамазов" стал успешным в Европе и Америке, украинка получила приглашение от режиссеров и эмигрировала в Соединенные Штаты. На момент переезда, в 1932 году, Анна даже не знала английский язык.

Галина Гатчинс

Галина Гатчинс снимала фильмы в Голливуде и входила в состав американской гильдии операторов. Она закончила факультет журналистики в КНУ имени Тараса Шевченко, а в США изучала кинематограф в Американском институте кино.

За свою карьеру она успела снять около 30 короткометражных кинолент и мини-сериалов. Но 22 октября 2021 года 42-летняя Гатчинс умерла от ранения, которое получила на съемках голливудского фильма "Ржавчина". Исполнитель главной роли Алек Болдуин, по предварительным данным следствия, выстрелил из реквизитного оружия.

Мила Йовович

Известная голливудская актриса Мила Йовович до 5 лет жила в Киеве. Ее полное имя Милица Богдановна Йовович. Будущая звезда переехала в Штаты с родителями. В США девушка часто ходила на различные телешоу, где ее и заметили режиссеры. Впервые в кино она снялась в 13 лет в фильме "Слияние двух лун". После сногсшибательного успеха в Голливуде Мила несколько раз приезжала в Украину, но чаще все равно посещает Россию.

Мила Кунис

Голливудская актриса Мила Кунис родилась в Черновцах и в 7 лет эмигрировала в США с родителями. Девушка вспоминает, что ей трудно жилось в Украине, однако еще сложнее было адаптироваться к школе в Штатах. Ее прорыв в карьере произошел в 2008 году, когда она снялась в киноленте "В пролете", тогда актрису номинировали на премию "Золотой глобус".

Богдана Смирнова

Украинка Богдана Смирнова изучала кинопроизводство в Нью-Йоркском университете. Ее короткометражки получили более 30 наград и номинаций на кинофестивалях мира. Кроме режиссуры, она часто снимается в фильмах. К примеру, в киноленте "По крайней мере ты здесь" Богдана сыграла главную роль

Ольга Куриленко

Голливудская актриса и фотомодель Ольга Куриленко также родом из Украины. Она родилась в городке Бердянск, а в подростковом возрасте с мамой переехала в Москву на заработки. Там ее заметил модельный агент и пригласил на съемки в Париж.

Позже Куриленко отказалась от карьеры модели и поехала покорять Голливуд. Ольга сыграла более чем в 30 фильмах, а самая знаковая роль – девушка Бонда в киноленте "Квант милосердия".

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