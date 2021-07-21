Милла Йовович порадовала поклонников семейными фото с мужем и детьми

45-летняя американская актриса Милла Йовович порадовала поклонников серией фото. На снимках она вместе с 56-летним мужем Полом Андерсоном и детьми позируют на прогулке в Ванкувере (Канада). Семейство отправилось на лодочную экскурсию: они купались в водопадах и любовались красивыми видами.

Кинозвезда опубликовала снимок в Instagram и написала, что "это был невероятный день с детьми и мужем". Также Милла отметила, что ее муж во время сплава по воде приготовил гамбургеры для всего семейства.

"Это было поистине волшебное и незабываемое путешествие", – написала актриса.

Видео дня

Коротко про знаменитость:

Милла Йовович родилась в Киеве в 1975 году. Через пять лет ее семья переехала в Великобританию, после чего в США. Свою первую роль Милла сыграла в 13 лет. Известность актрисе принесла роль в фильме "Пятый элемент" в 1997 году. Йовович вышла замуж за британского режиссёра Пола Андерсона. У пары родилось три дочери: Эва Габо (2007), Дашиэл (2015) и Ошун (2020).

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Милла делилась снимками своей дочери Ошун с поклонниками, когда ей исполнился один годик. Фанаты знаменитости удивились сходству девочки с мамой и засыпали ее комплиментами.