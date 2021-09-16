Мода 90-х: как выглядели Моника Беллуччи, Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото

Эпоха 90-х годов принесла в моду многие тенденции. Некоторые снова возвращаются и все еще считаются стильными, а часть модных образов навсегда остались в прошлом.

Голливудские звезды диктовали стиль того времени, так что девушки во всем мире повторяли прическу Джей Ло, макияж Бейонсе и наряд Джоли. OBOZREVATEL собрал архивные фото знаменитостей в 90-х.

В 90-х в США трендовыми были банданы. Бейонсе сделала из платка топ. Знаменитости в те времена обожали ковбойский стиль рубашек и головных уборов.

Видео дня

У Дженнифер Лопес были экстравагантные прически от эпатажных кудрей до романтического пучка с длинной челкой. Джей Ло также носила типичный стиль подростка 90-х: спортивные штаны и топы.

Анджелина Джоли в далекие 90-е годы только начинала актерскую карьеру. Тогда она заканчивала учебу в школе, параллельно снималась для журналов и стала иконой стиля. Джоли собирала волосы, носила классические костюмы и однотонные наряды.

Брэд Питт в 90-х носил винтажный деним, футболки, кожаные куртки и ботинки. Если он надевал костюм, то делал образ более бунтарским: расстегивал верхнюю пуговицу на рубашке и ослаблял галстук.

Леонардо Ди Каприо в 90-х был еще подростком, носил трендовую прическу и оверсайз одежду. В 14 лет он решил стать актером, поэтому начал сниматься в рекламных роликах и сериалах.

Пик карьеры Джулии Робертс пришелся на эпоху 90-х. Рыжеволосая актриса в те времена нередко выбирала casual, ее образы ультрамодные до сих пор. Например, сочетание классических джинсов, оверсайз жакета и белой рубашки.

Моника Беллуччи в 90-х уже была успешной моделью и много снималась для обложек журналов. Она не была сторонницей экспериментов со внешностью: актриса делала спокойный макияж и не меняла радикально прическу.

Секс-символ 90-х Ричард Гир носил обтягивающие рубашки и широкие джинсы. У него была трендовая прическа с пробором по средине и волосами средней длины. Его образ обожали многие девушки по всему миру.

Ранее OBOZREVATEL писал: