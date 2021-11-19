Холостяки 'за 40': звезды, которые никогда не были женаты. Фото

Секс-символы мирового шоу-бизнеса часто не спешат с женитьбой. Одним комфортнее быть одинокими, а другие – встречаются с девушками несколько лет и не спешат узаконивать отношения. Какой бы ни была их история, но это способствует популярности звездных холостяков: за их жизнью следят миллионы поклонниц.

Читайте в материале OBOZREVATEL о самых красивых знаменитых мужчинах, которые в 40+ лет еще не женились и пока даже не собираются.

Актер в разные периоды жизни встречался с Блейк Лайвли, Жизель Бюндхен и Бар Рафаэли. Сейчас его девушка – Камила Морроне. С ней звезда планирует узаконить отношения. Но следует заметить, что Лео прислушивается к советам своей мамы, а она вполне может быть против новой потенциальной невесты.

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В свои 49 лет музыкант и актер Джаред так и не решился узаконить отношения и стать отцом. У него есть любимая – модель Валерия Кауфман. Актер в одном из интервью назвал причину, которая мешает ему жениться: "Возможно, дело в том, что я много путешествую. У меня есть дом в Лос-Анджелесе, но в этом году я провел там около месяца. Похоже, я не из тех мужчин, которые всерьез задумываются о женитьбе".

Комедийный актер Оуэн стал отцом троих детей от разных женщин. Но он никогда не женился. В 2007 году знаменитость отправили в больницу после попытки самоубийства – это произошло после того, как он сделал предложение Кейт Хадсон, а она ему отказала. Актриса прокомментировала это тем, что устала от серьезных отношений. С тех пор Уилсон не решается жениться.

Джерард любит развлечения и встречи с разными девушками, но женат ни разу не был. Самые длительные его отношения были с дизайнером интерьеров Морган Браун – 6 лет. Пара распалась, поскольку Батлер и его девушка не сошлись во взглядах на дальнейшее развитие их романа.

Актер на момент съемок в "Матрице" встречался с девушкой по имени Дженнифер. Она забеременела от Киану, но потеряла ребенка. Спустя некоторое время она и сама погибла в автокатастрофе. После этого Ривз много лет ни с кем не встречался, и лишь несколько лет назад рассказал прессе о своем романе с художницей Александрой Грант.

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