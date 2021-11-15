Топ-8 конфузов звезд, которые упали прямо на красной дорожке. Фото

Когда звезды выходят на сцену или дефилируют на красных дорожках, они всегда хотят выглядеть безупречно. Поэтому для светских мероприятий выбирают изысканные костюмы и платья, а также красивую, но некомфортную обувь. Именно каблуки и длинные наряды часто становятся причиной конфузов на публике.

Зрителям всегда интересно наблюдать, как звезды выходят из этой стрессовой ситуации. Кто-то встает так, как будто ничего не произошло, а кто-то смеется вместе со всеми со своего падения. Детали – в статье OBOZREVATEL.

Главная героиня фильма "Шпионка", актриса и комик Эми не растерялась после падения. В неловкую ситуацию она попала на церемонии Time 100 в 2015 году. Тогда она проходила по красной дорожке неподалеку от Ким Кардашьян и Канье Уэста. Звездная пара никак не отреагировала на падение Эми и не помогла подняться.

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Позже Шумер в шутку прокомментировала эту ситуацию: "Это все из-за ревности (Кардашьян – Ред.). Ты чувствуешь себя простой девушкой на вечеринке, когда перед тобой появляется более горячая красавица".

Падение Дженнифер во время церемонии "Оскар" в 2013 году звезды запомнили надолго. Тогда актриса была в пышном платье Dior. Когда она поднималась по лестнице за наградой, – запуталась в наряде, а затем упала. Девушка смутилась, закрыв лицо руками. Публика встала и поддержала красавицу аплодисментами. Лоуренс поднялась и сделала вид, будто ничего не случилось.

Эмма, звезда культового фильма "Круэлла", имеет прекрасное чувство юмора. В 2013 году во время церемонии в Китайском театре TCL (Голливуд) Томпсон потеряла равновесие и упала. Это произошло на глазах звезд, а также большого количества гостей и фотографов. Актриса после конфуза посмеялась над собой и встала.

В 2014 году на Met Gala Хейден, бывшая девушка украинского боксера Владимира Кличко, запуталась в платье от Tom Ford и упала на лестнице. Коллеги бросились помочь ей встать. Однако американская актриса улыбнулась и встала самостоятельно. Дальше продолжила позировать фотографам.

Актриса Эмма научилась профессионально выходить из стрессовых ситуаций. В 2011 году на красной дорожке во время премьеры фильма "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1" ее каблуки запутались в пышном каскадном платье. Девушка решила не делать вид, будто ничего не случилось, а посмеялась над конфузом.

В 2008 году во время вручения премии "Эмми" Хайди упала на сцене. Телеведущая и модель выполняла пародийный номер: она должна была упасть в объятия комика Тома Бержерона. Но в итоге очутилась на полу. Мужчина не успел поймать знаменитость.

В 2015 году актер Джон за роль в сериале "Безумцы" выиграл премию "Эмми". Поднимаясь по лестнице за наградой, он запутался в костюме и упал. Зал посмеялся и Хэмм – вместе с ними. Он спокойно поднялся и забрал долгожданный приз за старания.

Актеру и продюсеру в 2019 году вручили "Оскар" за лучшую мужскую роль. После получения награды он свалился со сцены прямо на публику. К счастью, никто не пострадал. Коллеги помогли Рами подняться, а затем вызвали скорую, чтобы убедиться, что все хорошо.

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