15 забавных фотографий, которые должен увидеть каждый перед рождением детей

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
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Поступки детей иногда невозможно объяснить

Для взрослых не секрет, что дети живут в собственном мире и по своим правилам. В этом и есть прелесть детства.

OBOZREVATEL собрал фотографии, которые идеально показывают родительство в нескольких кадрах. Детки решили взорвать мозг всем окружающим своими странными и очень смешными поступками.

"Вчера нашли телефон моей жены в туалете. Мы не были уверены, кто из трех наших детей положил его там, пока жена не посмотрела свои фотографии", – пишет мужчина, который искал телефон жены три дня.

Мальчик спрятал телефон в туалете.

"В будущем, когда кто-то спросит, как было работать дома в 2020 году. Я просто покажу им это фото", – пишет пользователь с ником helohelo.

Удаленная работа на карантине выглядит так.

Мальчик рассыпал муку по всей кухне.

Малыш решил навести порядок в шкафах.

Самые курьезная фотосессия в жизни мамы и дочери.

Прелести материнства продемонстрированы на фото.

Маме понадобилось 20 часов, чтобы это выпутать после того, как брат девочки сделал бигуди.

Экстравагантная прическа от старшего брата.

Девочка сделала вольер для улиток.

Дочь собрала всех улиток в округе.

Соседский малыш вел себя слишком тихо.

Новый дизайн растения от двухлетнего мальчика.

Малыш нашел строительную краску и разрисовал кухню.

Малыш сделал новый дизайн кухни.

"В нашем доме 10 комнат, но дети всегда с нами", – пишет пользователь с ником danthoms.

Дети любят проводить время рядом с родителями.

Сын украл кошелек и забрал оттуда водительское удостоверения матери. Ее остановила полиция и выписала штраф.

Сын похитил водительские права.

Отец пришел домой и испугался фиолетового сына.

Мальчика покрасила сестра.

Дети раскрасили машину родителей.

Дети оставили автограф.

Снежная буря проникла через окно автомобиля.

Дети не закрыли окно.

Папа, увидев эту картину, едва не потерял сознание.

Девочка хотела поиграть с ноутбуком.

Мальчик вставил все эти предметы в кондиционер.

Сын кидал эти предметы 6 лет в кондиционер.

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