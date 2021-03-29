15 забавных фотографий, которые должен увидеть каждый перед рождением детей

Для взрослых не секрет, что дети живут в собственном мире и по своим правилам. В этом и есть прелесть детства.

OBOZREVATEL собрал фотографии, которые идеально показывают родительство в нескольких кадрах. Детки решили взорвать мозг всем окружающим своими странными и очень смешными поступками.

"Вчера нашли телефон моей жены в туалете. Мы не были уверены, кто из трех наших детей положил его там, пока жена не посмотрела свои фотографии", – пишет мужчина, который искал телефон жены три дня.

"В будущем, когда кто-то спросит, как было работать дома в 2020 году. Я просто покажу им это фото", – пишет пользователь с ником helohelo.

Мальчик рассыпал муку по всей кухне.

Самые курьезная фотосессия в жизни мамы и дочери.

Маме понадобилось 20 часов, чтобы это выпутать после того, как брат девочки сделал бигуди.

Девочка сделала вольер для улиток.

Соседский малыш вел себя слишком тихо.

Малыш нашел строительную краску и разрисовал кухню.

"В нашем доме 10 комнат, но дети всегда с нами", – пишет пользователь с ником danthoms.

Сын украл кошелек и забрал оттуда водительское удостоверения матери. Ее остановила полиция и выписала штраф.

Отец пришел домой и испугался фиолетового сына.

Дети раскрасили машину родителей.

Снежная буря проникла через окно автомобиля.

Папа, увидев эту картину, едва не потерял сознание.

Мальчик вставил все эти предметы в кондиционер.

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