Дети-знаменитости, которые одеваются, как взрослые женщины. Яркие фото

Стилю некоторых звездных детей остается только завидовать. Дорогие наряды от кутюр, яркий макияж и каблуки – совсем не скажешь, что эти девочки еще не окончили школу.

Героиням этой статьи от трех до 18 лет, но они уже популярны и успешны. Международные глянцевые журналы пишут о них и публикуют кадры их новых луков, поклонники пытаются повторить образ, а мамам юных звезд остается только восхищаться своим модным чадом. OBOZREVATEL собрал подборку фото самых стильных маленьких звезд.

Милли Бобби Браун (16 лет)

Звезда сериала "Очень странные дела" к 16 годам успела получить премию "Эмми", войти в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, сняться в рекламных кампаниях ведущих мировых брендов и основать собственную косметическую марку. Складывается впечатление, что звезда решила пропустить свое детство и запомнится в мире шоу-бизнеса невероятно красивой: с ярким макияжем, на каблуках, в дорогостоящих нарядах и украшениях от именитых брендов.

Джулия Баттерз (11 лет)

Известная маленькая актриса начала карьеру еще в 4 года, появившись в эпизоде сериала "Мыслить как преступник". К своим 11 годам она успела поработать моделью, сняться в рекламе, сериале "Американская домохозяйка" и даже в фильме Тарантино. Не мудрено, что девочка позволяет себе кутюрные платья, туфли на шпильке и дорогие сумки – одним словом все то, что каждая девочка мечтает стащить из маминого гардероба.

Леа де Сьен Шейк Купер (3 года)

Ирина Шейк, мама Леа, одевает маленькую красотку так, что позавидуют многие взрослые девушки. Наряды трехлетнего ребенка стоят баснословные деньги, которые Шейк отдает, чтобы малышка выглядела на миллион. Так, во время похода в зоопарк в Нью-Йорке девочка была одета в черную футболку с логотипом Versace в виде головы Медузы Горгоны в сочетании с розовой юбкой-пачкой. Кроме того, на ней был тренч от Burberry. По словам звездных родителей, их ребенок самостоятельно выбирает, что надеть, и даже делает замечания по поводу внешнего вида маме.

Табита и Мэрион Бродерик (11 лет)

Дочери-двойняшки Сары Джессики Паркер с самого детства одеваются как настоящие иконы стиля. И это не удивительно, ведь их мама – отличный пример того, как должна выглядеть звезда. Когда девочкам было три года, поклонники даже сделали страничку в инстаграм, где публиковали их самые яркие двойные луки.

Американская певица и блогер прославилась благодаря своей яркой кукольной внешности. Тонкая талия, длинные нарощенные волосы цвета блонд и короткие топы и юбки сделали ее похожей куклу Barbie. По всей видимости, это и стало причиной невероятной популярности девушки в TikTok. Помимо соцсети, она сама пишет и исполняет песни, а также снимает на них клипы.

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