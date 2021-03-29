15 кумедних фотографій, які повинен побачити кожен перед народженням дітей

Для дорослих не секрет, що діти живуть у створеному ними світі і за власними правилами. Але в цьому і є принадність дитинства.

OBOZREVATEL зібрав фотографії, які ідеально показують батьківство в декількох кадрах. Дітки вирішили підірвати мозок усім, хто їх оточує, своїми дивними та надзвичайно комічними вчинками.

"Вчора ми знайшли телефон моєї дружини в туалеті. Ми не були впевнені, хто з трьох наших дітей поклав його там, поки моя дружина сьогодні не прокрутила свої фотографії", – пише чоловік, який шукав телефон дружини три дні.

"У майбутньому, коли хтось запитає, як було працювати вдома в 2020 році. Я просто покажу їм це фото", – пише користувач із ніком helohelo.

Хлопчик розсипав борошно по всій кухні.

Найкурйозніша фотосесія в житті матусі та доньки.

Мамі знадобилося 20 годин, щоб це виплутати після того, як брат дівчинки зробив бігуді.

Дівчинка зробила вольєр для слимаків.

Сусідський малюк поводився занадто тихо.

Малюк знайшов будівельну фарбу і розмалював кухню.

"У нашому будинку 10 кімнат, але діти завжди з нами", – пише користувач із ніком danthoms.

Син вкрав гаманець і забрав звідти посвідчення водія матері. Її зупинила поліція і виписала штраф.

Батько прийшов додому і злякався фіолетового сина.

Діти розфарбували машину батьків.

Снігові замети прокралися через вікно автомобіля.

Тато, побачивши цю картину, ледь не зомлів.

Хлопчик вставив усі ці предмети в кондиціонер.

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