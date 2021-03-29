15 кумедних фотографій, які повинен побачити кожен перед народженням дітей

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
4 хвилини
3,2 т.
Вчинки дітей іноді неможливо пояснити

Для дорослих не секрет, що діти живуть у створеному ними світі і за власними правилами. Але в цьому і є принадність дитинства.

OBOZREVATEL зібрав фотографії, які ідеально показують батьківство в декількох кадрах. Дітки вирішили підірвати мозок усім, хто їх оточує, своїми дивними та надзвичайно комічними вчинками.

"Вчора ми знайшли телефон моєї дружини в туалеті. Ми не були впевнені, хто з трьох наших дітей поклав його там, поки моя дружина сьогодні не прокрутила свої фотографії", – пише чоловік, який шукав телефон дружини три дні.

Хлопчик сховав телефон в туалеті.

"У майбутньому, коли хтось запитає, як було працювати вдома в 2020 році. Я просто покажу їм це фото", – пише користувач із ніком helohelo.

Дистанційна робота на карантині виглядає так

Хлопчик розсипав борошно по всій кухні.

Малюк вирішив навести лад у шафах.

Найкурйозніша фотосесія в житті матусі та доньки.

Принади материнства продемонстровані на фото.

Мамі знадобилося 20 годин, щоб це виплутати після того, як брат дівчинки зробив бігуді.

Екстравагантна зачіска від старшого брата.

Дівчинка зробила вольєр для слимаків.

Донька позбирала усіх слимаків в околиці.

Сусідський малюк поводився занадто тихо.

Новий дизайн рослини від дворічного хлопчика.

Малюк знайшов будівельну фарбу і розмалював кухню.

Малюк зробив новий дизайн кухні.

"У нашому будинку 10 кімнат, але діти завжди з нами", – пише користувач із ніком danthoms.

Діти люблять проводити час поряд з батьками

Син вкрав гаманець і забрав звідти посвідчення водія матері. Її зупинила поліція і виписала штраф.

Син викрав водійські права.

Батько прийшов додому і злякався фіолетового сина.

Хлопчика пофарбувала сестра.

Діти розфарбували машину батьків.

Діти залишили автограф

Снігові замети прокралися через вікно автомобіля.

Діти не закрили вікно.

Тато, побачивши цю картину, ледь не зомлів.

Дівчина хотіла пограти з ноутбуком

Хлопчик вставив усі ці предмети в кондиціонер.

Син засунув ці предмети за 6 років в кондиціонер

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