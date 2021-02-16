Как сейчас выглядят дети Кейт Миддлтон, Меган Маркл и наследников британского престола

К монархам приковано большое внимание мировой общественности – каждый член семьи приобретает популярность еще маленьким. 15 февраля появилась радостная весть от королевских представителей, что жена принца Гарри Меган Маркл беременна. Фолловеры со всего мира уже спорят: кто же родится у пары, снова мальчик или девочка.

Молодые родители часто показывают юных принцев и принцесс в соцсетях. OBOZREVATEL собрал фото детей герцогов Уильяма и Гарри, чья жизнь кажется роскошной и беззаботной.

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились семь лет назад. Герцоги Кембриджские воспитывают троих детей.

Принц Джордж Кембриджский

Самому старшему первенцу Джорджу исполнилось 7 лет – он третий в очереди на престол Великобритании. На снимках мальчик трогательно позировал в свой день рождения. Джордж становится похожим на принца Уильяма.

Принцесса Шарлотта Кембриджская

Вторым ребенком в семье стала принцесса Шарлотта. Девочке исполнилось пять лет. Кейт Миддлтон любит фотографировать и сама делает официальные фото. Они с Уильямом часто подчеркивают, что воспитывают детей не по "пуританскому королевскому протоколу", а пытаются обеспечить им беззаботное детство.

Принц Луи Кембриджский

Самому младшему члену семьи, Луи, исполнилось всего два года. Наследник герцогов уже успел побывать на королевских встречах, официальных приемах и принять участие в нескольких фотосессиях. Миддлтон также часто публикует фотографии с маленьким сыном, а подписчики каждый раз любуются: "Эти кадры растопили мое сердце!", "Принц – просто чудо!"

Семья принца Гарри и Меган Маркл

В семье принца Гарри и Меган Маркл сейчас один сын, но герцогов Сассекских ждет пополнение. "Можем подтвердить, что Арчи скоро станет старшим братом. Герцог и герцогиня крайне рады, что у них будет второй ребенок" – сообщил BBC представитель семьи.

В июле 2020 года у Меган произошел выкидыш. "Потерять ребенка означает пережить почти невыносимое горе, с которым сталкивается много людей, но мало кто об этом говорит", – рассказала The New York Times герцогиня.

Арчи Маунтбэттен-Виндзор

Арчи Маунтбэттен-Виндзор – первенец семейства Меган и Гарри, малышу сейчас один год. Формально сын герцогов Сассекских сможет стань принцем, только если его прабабушка, Елизавета II, выдаст специальное распоряжение. Родители Арчи отказались от его титула, потому что хотят, чтобы сын рос обычным человеком. Они с детства прививают малышу тягу к добрым поступкам. Сейчас семья живет в Лос-Анджелесе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: