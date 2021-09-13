13 мужчин, которые покорили сердце Бритни Спирс. Фото

39-летняя поп-звезда Бритни Спирс собирается замуж – избранником певицы стал бодибилдер Сэм Асгари, который моложе ее на 12 лет. Это будет третий брак для Бритни. Два предыдущих, как и довольно многочисленные романы, закончились фиаско.

И дело не только в том, что не случилось "и жили они долго и счастливо". С кем-то Бритни рассталась друзьями, но некоторые отношения приносили певице серьезные неприятности – были и скандалы, и шантаж, и суды. OBOZREVATEL пишет о 13 мужчинах в жизни Бритни Спирс.

Рег Джонс

Видео дня

Бритни Спирс была вместе с юным футболистом Регом Джонсом еще до начала музыкальной карьеры. Парень во многих интервью утверждал, что он был "ее первым мужчиной в постели". Бритни и Рег встречались с 1996 по 1998 годы и расстались друзьями.

Джастин Тимберлейк

О романе Бритни Спирс и певца Джастина Тимберлейка говорил весь шоу-бизнес, ведь они были одной из самых ярких пар. Знаменитости встречались с 1997 по 2002 год, были почти неразлучны и часто появлялись на светских мероприятиях. Джастин бросил исполнительницу, потому что подозревал ее в измене.

Уэйд Робсон

С 2002 года Спирс тайно встречалась с хореографом Уэйдом Робсоном, они были вместе почти год. Звезда уже тогда была безумно популярна, но ее образ "невинной девочки" не предусматривал многочисленных романов.

Колин Фаррелл

Бритни Спирс в 2003 году находилась в романтических отношениях с ирландским актером Колином Фарреллом. Они появлялись на светских мероприятиях и страстно целовались на публике. Пара распалась через месяц, поскольку серьезные отношения тогда им обоим были не нужны.

Коламбус Шорт

Следующим избранником поп-звезды стал танцовщик балета Бритни – Коламбус Шорт. Мужчина был женат, но влюбился в блондинку, которая ухаживала за ним. Он планировал развестись, но его жена забеременела, и Коламбус принял решение остаться в семье.

Джейсон Александр

Джейсон Александр дружил с Бритни еще с детства. Певица пригласила друга на вечеринку в Лас-Вегас в 2004 году, где они употребляли наркотики и много алкоголя. Друзья навеселе поженились, но когда протрезвели, решили аннулировать необдуманный брак. Их союз считают самым коротким в шоу-бизнесе – они расстались через 55 часов после свадьбы.

Кевин Федерлайн

В 22 года звезда влюбилась и вышла замуж в 2004 году во второй раз за танцора и репера Кевина Федерлайна. Бритни стала мамой двух сыновей в браке, но их союз со скандалами распался. Певица подала на развод в 2007 году, через два месяца после рождения второго сына – Федерлайн ушел с работы и стал жить за ее счет. Знаменитые супруги долгое время судились, Кевин требовал выплаты компенсации и алиментов.

Исаак Коэн

Модель и танцовщик Исаак Коэн часто появлялся вместе с Бритни на публике. Влюбленные проводили время вместе, но из-за сильной занятости певицы они не смогли построить серьезных отношений и расстались друзьями.

Эднан Халиб

Фотограф папарацци Эднан Халиб в 2007 году закрутил роман с Бритни Спирс, когда она лечилась от алкогольной и наркотической зависимости. За два года отношений он приумножил свое состояние, раздавая интервью за деньги. Затем мужчина шантажировал Бритни, угрожая опубликовать интимное домашнее видео. Их отношения закончились, когда суд признал певицу недееспособной и назначил ее отца Джеймса опекуном. Он запретил Эднану общаться с дочерью.

Джейсон Травик

В 2009 году исполнительница закрутила роман со своим бывшим агентом Джейсоном Травиком. Они жили в гражданском браке почти три года. Пара планировала пожениться, однако любовь не сложилась. Звезды не комментировали причину разрыва.

Дэвид Лукадо

В конце 2013 года Бритни Спирс завязала отношения с обычным офисным работником Дэвидом Лукадо. Звезда была счастлива, поскольку любимый смог найти общий язык с сыновьями Бритни. Их отношения длились два года.

Чарли Эберсол

Бритни Спирс была в свободных отношениях с телепродюсером Чарли Эберсолом. Они часто вместе путешествовали, ходили на вечеринки и встречались около года. В 2015 году звезда ушла от бойфренда, удалив все совместные фото.

Сэм Асгари

Бритни познакомились с фитнес-моделью Сэмом Асгари в 2016 году во время съемок клипа. Они до сих пор вместе, а недавно любимый сделал ей предложение. 39-летняя исполнительница согласилась выйти замуж за 27-летнего бодибилдера.

Ранее OBOZREVATEL писал: