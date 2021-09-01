Отец Бритни Спирс требует от дочери $2 миллиона за отказ от опекунства – СМИ

Популярная американская певица Бритни Спирс заявила, что ее отец требует 2 миллиона долларов отступных за то, что он отказался от опеки над дочерью. Якобы эта сумма необходима для того, чтобы покрыть судебные издержки и заплатить компании Tri Star, которая работала с Бритни.

Со стороны певицы расценивают это, как попытка вымогательства пишет американский таблоид TMZ. Адвокат Бритни заявил, что Джеймс должен отказаться от опекунства без требований, что "было бы правильным и достойным поступком".

"Бритни Спирс не будет подвергнута издевательствам или вымогательствам со стороны отца. Джейми не имеет права удерживать свою дочь в заложниках, ставя условия для отказа от опекунства", – заявил он.

Видео дня

Отметим, что ранее отец певицы заявил о готовности освободить ее из-под опеки в интересах дочери, а сейчас, по словам Бритни, он пытается получить как можно больше денег.

Напомним:

В 2008 году певица была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевным состоянием.

Около 10 лет финансы Бритни контролировали ее отец, который единолично принимал многие решения, касающиеся ее карьеры, лечения и личной жизни и назначенный судом адвокат.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певицу заподозрили в нападении на домработницу. Она якобы выбила телефон из рук женщины и ударила ее.