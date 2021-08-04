Бритни Спирс в коротких шортах снялась на видео с кабаном
Американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась в коротких шортах и рубашке. Знаменитость позировала вместе с большим кабаном.
По словам исполнительницы, общение с такими животными для нее как терапия. Звезда отметила, что это помогает ей чувствовать, что она не одна. Соответствующие кадры Спирс опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Певица позировала на камеру в коротких черных шортах, которые подчеркнули ее стройные ноги, а также белой легкой рубашке. Свой лук Спирс дополнила коричневыми туфлями и солнцезащитными очками.
Кроме того, она собрала волосы и сделала небрежную гульку на голове. Рядом со знаменитостью находился большой серый кабан, который любезно фотографировался с певицей.
Пользователям сети очень понравились новые снимки Спирс. Многие оставили приятные комментарии под публикацией.
"О, моя богиня. Посмотрите на ее прическу! Мы рады видеть тебя счастливой", "Королева", "Обожаю твое тело", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Бритни Спирс поделилась с поклонниками пикантным снимком, на котором продемонстрировала стильный образ. При этом исполнительница засветила свою пышную грудь.