Появились фото элитных особняков Бритни Спирс: в каких условиях жила поп-звезда

Американская певица Бритни Спирс является одной из самых успешных поп-звезд 1990-х и 2000-х годов. За это время она купила и продала несколько элитных особняков.

Одна из самых крупных покупок была в 1999 году. Знаменитость приобрела дом для своих родителей, в котором до сих пор живет ее мама. Об этом пишет издание Mansion Global (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В 2001 году Спирс купила дом на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе, а спустя два года продала его за 3,85 миллиона долларов актрисе Бриттани Мерфи, которая умерла в 2009 году.

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В 2007 году известная певица продала дом в Малибу примерно за 3,7 миллиона долларов, а в 2012 году виллу в Беверли-Хиллз.

Кроме того, у Спирс был особняк в Кентвуде, который она продала в феврале 2021 года за 275 тысяч долларов. Также знаменитость продала дом, в котором она выросла, в небольшом городе Луизиана. Там было три спальни и три ванные комнаты.

В Нью-Йорке Спирс продала трехкомнатную квартиру за 1,48 миллиона долларов в 2011 году, а также пентхаус за 4 миллиона долларов в 2006 году.

В Малибу знаменитость продала дом за 10 миллионов долларов в августе 2007 года. В особняке было восемь спален, зона для йоги с водопадом и бассейн.

Спирс также приобрела виллу в Беверли-Хиллз, которая была сделана в средиземноморском стиле и расположена в закрытом жилом комплексе. В 2012 году певица продала дом за 4,25 миллиона долларов.

В 2012 году Спирс приобрела поместье в районе озера Шервуд в Уэстлейк Виллидж. Дом имел пять спален и семь ванных комнат. В 2017 году звезда продала его за 7 миллионов долларов.

В 2015 году Спирс купила особняк за 7,4 миллиона долларов в районе Уэстлейк Виллидж под названием Хидден-Вэли.

Кроме того, знаменитость имеет дом в Италии с библиотекой, игровой комнатой, отдельным домиком с бассейном, кухней, винным погребком, теннисным кортом и фруктовым садом.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием Baby One More Time сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американская певица Бритни Спирс поделилась с поклонниками снимками, на которых засветилась вместе со своим возлюбленным 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Пара позировала в повседневном наряде – шортах и футболках.