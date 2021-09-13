Бритни Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари

София Ковнир
София Ковнир
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Бритни Спирс объявила о помолвке с Сэмом Асгари

Популярная американская певица Бритни Спирс объявила о помолвке со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Знаменитость похвасталась перед фанатами кольцом с драгоценным камнем.

Соответствующие кадры она опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). На руке Спирс виднелось бриллиантовое кольцо.

Как стало известно, кольцо весом 4 карата изготовлено по дизайну ювелира Романа Маляева. На внутренней стороне платинового ободка выгравирована надпись Lioness ("Львица").

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Стоит отметить, что Асгари и Спирс познакомились в 2016 году на съемках клипа песни "Slumber Party". На данный момент жених певицы работает персональным фитнес-тренером и актером.

Коротко о знаменитости:

Бритни Спирс – американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись". Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал артистку всемирно известной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100.

Спирс была замужем дважды. В 2004 году она обручилась с другом детства Джейсоном Александром, но через несколько дней их брак был аннулирован. В том же году она вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна. В этом браке родилась двое сыновей, но в 2007 году они развелись.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Бритни Спирс поделилась с поклонниками откровенным снимком, на котором появилась обнаженной. Она позировала спиной на камеру и засветила ягодицы в белье.

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