Рэпер, у которого 8 детей от 6 женщин, назвал мать своего маленького сына потаскухой

Бывшая возлюбленная 37-летнего рэпера Future по имени Бриттни Мили обвинила исполнителя в том, что он писал их общему сыну гадости о ней. Рэпер якобы оскорблял Бриттни в переписке, называя ее потаскухой и просил купить сыну одежду.

Скриншотами переписки Мили поделилась в Instagram-story, которые, по всей видимости, были удалены позже. Женщина была настолько расстроена, что опубликовала номер мобильного телефона своего бывшего на всеобщее обозрение, пишет Radar online.

Началось все во вторник, 10 августа, когда рэпер написал сыну сообщение: "Скажи своей маме". Мальчик переспросил у отца, что именно нужно сказать. Future ответил: "Купить тебе одежду".

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Позже молодой отец написал: "Твоя мать – потаскуха". На это отреагировала сама Бриттни, написав в соцсетях: "Он пишет это ребенку. Он настоящий трус. Ребенку всего 8 лет. Глупо".

На этом оскорблённая мать не остановилась и продолжила обвинять экс-любимого. Сначала она заявила, что это жестокое обращение с детьми, а потом последовали угрозы.

"Стой и молчи, если ты не хочешь, чтобы эти записи были опубликованы. Ты не видел его три месяца. Я пока сдерживаюсь. Но не вмешивай в это моих детей", – написала Мили.

По мнению Бриттни, эта ситуация возникла из-за того, что она отказала рэперу в интиме.

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