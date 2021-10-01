8 звезд, которые опозорились из-за фонограммы. Видео

Всем известно, что зарубежные и украинские исполнители поют свои песни под фонограмму. Иногда это необходимо из-за сложной хореографии или постановки номера.

Но порой даже во время простого номера звезды эстрады попадают в конфузы с записью голоса: не успевают поднести микрофон ко рту, забывают слова или отвлекаются на поклонников. OBOZREVATEL решил вспомнить самые яркие фейлы, когда на сцене внезапно зазвучала фонограмма "отдельно" от артиста.

1. Кэти Перри

Всемирно известная певица Кэти Перри хотела продемонстрировать искусную игру на флейте во время концерта. Звезда отвлеклась от инструмента, но мелодия продолжила звучать.

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2. Селена Гомес

Американская поп-звезда Селена Гомес неоднократно пела под фонограмму так, что это заметили зрители. Ее выступления всегда наполнены танцами и ритмичными трюками. Однажды девушка оступилась и упала со сцены, но не остановила пение.

3. София Ротару

74-летняя украинская певица София Ротару любит, чтобы поклонники ей подпевали на концертах. Когда она отводила микрофон, чтобы услышать пение в зале – записанный голос в фонограмме продолжал звучать.

4. Вера Брежнева

Вера Брежнева также часто поет под фонограмму. Звезда упала с лестницы во время выступления, но записанная песня играла дальше.

5. Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров, который выступает в оккупированном Крыму и РФ, также часто поет под фонограмму и обожает выходить в зал к поклонницам. На концерте его подловила фанатка и поцеловала крепко в губы, но записанный голос исполнителя продолжал звучать.

6. Кристина Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте, которая гастролировала в оккупированном Крыму, опозорилась на концерте во время исполнения песни.

По техническим причинам музыка перестала играть, а звезда продолжила петь, выкрикивая: "XXI век! Нет фонограмме!" После этого режиссеры снова включили песню, где раздавался записанный голос певицы. Зрители в зале смеялись в унисон.

7. Натали

Российская исполнительница Натали выступала на день города и случайно упала со сцены, однако фонограмма звучала дальше.

8. Валерий Меладзе

Валерий Меладзе, который живет и гастролирует в России, забыл открыть рот во время исполнения песни вместе с Николаем Басковым. Эпизод показали в прямом эфире российского телевидения.

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