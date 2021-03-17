Дорофеева, Каменских и Могилевская: какие песни украинские звезды поют в караоке

Украинские знаменитости рассказали, какие песни любят петь в караоке. Так, чаще всего они исполняют общепризнанные хиты, и совсем не из своего репертуара.

Своим музыкальным предпочтением в программе "Зірковий шлях" поделились Надя Дорофеева, Настя Каменских, Наталья Могилевская, Алина Гросу и другие звезды (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Певица Надя Дорофеева призналась, что очень любит петь в караоке песни Земфиры, в особенности композицию "Небо Лондона". Также она часто исполняет такие хиты, как "I Will Survive" Глории Гейнор и "Останусь" группы "Город 312".

Певица Настя Каменских этой новогодней ночью устроила за праздничным столом импровизированное домашнее караоке. Артистка исполнила со своим отцом песню Юрия Никулина "А Нам Все Равно".

Певица Наталья Могилевская призналась, что также обожает караоке. Однако ей намного приятнее слушать, как поют ее друзья. Она вспомнила, как ее друг исполнял песню под названием "Эти голубые глазки".

Телеведущая и блогер, травести-дива Монро считает себя богиней караоке. Она заявила, что поет исключительно веселые песни. Например, композицию "Видели ночь, гуляли всю ночь до утра!".

Певица Алина Гросу призналась, что обычно в караоке исполняет необычный для себя репертуар.

"Это либо рок, либо хорошая попса, душевная. Это могут быть песни Джо Кокера, Джеймс Браун или группы Океан Ельзи", – рассказала она.

Украинский музыкант, лидер группы Pianoбой Дмитрий Шуров любит петь в караоке шансон, а именно песню Михаила Круга – "Владимирский Централ".

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