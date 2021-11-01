10 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
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Украинские звездные красотки выглядят невероятно молодо

Несмотря на изнурительный график, десятки концертов и многочасовые съемки, многим звездам удается выглядеть очень молодо даже в зрелом возрасте. Фанатам остается только восхищаться ими и теряться в догадках, как им удается так выглядеть после 35 лет.

При этом сами селебрити утверждает, что секрет их красоты – в спорте и постоянном движении, а никак не в уколах красоты. OBOZREVATEL решил узнать, так ли это на самом деле и что все-таки помогает украинским знаменитостям оставаться молодыми, несмотря на цифры в паспорте.

София Ротару – 74 года

Певице Софии Ротару 74 года.
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Певица София Ротару никогда не раскрывала секрет своей молодости, интересующий миллионы женщин. Звезда подчеркивала, что соблюдает строгую диету и тщательно ухаживает за кожей. Несмотря на ее слова, в 74 года исполнительница почти не имеет возрастных морщин и лишнего веса. Она также ведет активный образ жизни, гастролирует и часто путешествует.

Ассия Ахат – 56 лет

Певице Ассии Ахат 56 лет.

Скрипачка и певица Ассия Ахат в свои 56 успевает давать концерты и покорять американский шоу-бизнес. Она усердно следит за собой, занимается спортом и соблюдает здоровое питание. Также звезда обожает делать антицеллюлитные массажи, помогающие поддерживать тонус кожи.

Ольга Сумская – 55 лет

Актрисе Ольге Сумской 55 лет.

Актриса и телеведущая Ольга Сумская стала звездой кино еще в студенческие годы. Сейчас актрисе 55 лет, но она выглядит значительно моложе. Знаменитость ухаживает за кожей и поддерживает стройную фигуру. Кроме того, актриса активно снимается в фильмах и телепроектах, а ее невероятной харизме и женственности завидуют все молодые девушки.

Руслана Лыжичко – 48 лет

Певице Руслане Лыжичко 48 лет.

Украинская артистка Руслана Лыжичко в 48 лет все еще может зажечь НСК "Олимпийский" своими "Дикими танцями". Победительница "Евровидения-2004" занимается спортом каждый день, благодаря этому у нее невероятная спортивная фигура. Звезда подчеркивает, что секрет ее энергии и молодости – музыка.

Олег Винник – 48 лет

Певцу Олегу Виннику 48 лет.

Сложно поверить, что секс-символу украинской эстрады Олегу Виннику 48 лет. Певец в отличной форме, потому что регулярно занимается спортом. Стиль и харизма мачо покоряет сердца миллионов украинок.

Лидия Таран – 44 года

Телеведущей Лидии Таран 44 года.

Украинской телеведущей Лидии Таран 44 года. На экране звезда смотрится невероятно молодо. Лидия с утра делает зарядку и ухаживает за кожей. Ее главный ритуал красоты – гармония с собой, а потом уже косметические средства.

Влад Яма – 39 лет

Танцору Владу Яме 39 лет.

Вероятно, танцы продлевают молодость, вспомнить лишь Григория Чапкиса, который танцевал до 90 лет. Судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма также выглядит значительно моложе своих лет.

Яма регулярно тренируется в спортзале, правильно питается и соблюдает режим. Хореограф в свои 39 лет всегда найдет время для поддержания физической формы.

Екатерина Кухар – 39 лет

Балерине Екатерине Кухар 39 лет.

Трудно поверить, что хрупкой украинской балерине Екатерине Кухар скоро исполнится 40 лет. Судья Танцев со звездами на экране всегда выглядит изысканно и не боится экспериментировать с образами. На сцене театра прима-балерина омрачает своим мастерством всех танцовщиц.

Вера Брежнева – 39 лет

Певице Вере Брежневой 39 лет.

Секс-символ группы "ВИА Гра" Вера Брежнева в 39 лет выглядит невероятно молодо и сексуально. Звезда уже воспитывает взрослую 20-летнюю дочь. Но когда они вместе – их называют сестрами. Певица следит за своей фигурой и тщательно ухаживает за кожей лица.

Ольга Фреймут – 39 лет

Телеведущей Ольге Фреймут 39 лет.

Телеведущая Ольга Фреймут является матерью троих детей. В свои 39 лет она выглядит как юная девушка. Звезда телевидения всегда делает светлый нюдовый макияж и подбирает спокойные оттенки в гардеробе.

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