10 украинских звезд, которые выглядят значительно моложе своего возраста. Фото

Несмотря на изнурительный график, десятки концертов и многочасовые съемки, многим звездам удается выглядеть очень молодо даже в зрелом возрасте. Фанатам остается только восхищаться ими и теряться в догадках, как им удается так выглядеть после 35 лет.

При этом сами селебрити утверждает, что секрет их красоты – в спорте и постоянном движении, а никак не в уколах красоты. OBOZREVATEL решил узнать, так ли это на самом деле и что все-таки помогает украинским знаменитостям оставаться молодыми, несмотря на цифры в паспорте.

София Ротару – 74 года

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Певица София Ротару никогда не раскрывала секрет своей молодости, интересующий миллионы женщин. Звезда подчеркивала, что соблюдает строгую диету и тщательно ухаживает за кожей. Несмотря на ее слова, в 74 года исполнительница почти не имеет возрастных морщин и лишнего веса. Она также ведет активный образ жизни, гастролирует и часто путешествует.

Ассия Ахат – 56 лет

Скрипачка и певица Ассия Ахат в свои 56 успевает давать концерты и покорять американский шоу-бизнес. Она усердно следит за собой, занимается спортом и соблюдает здоровое питание. Также звезда обожает делать антицеллюлитные массажи, помогающие поддерживать тонус кожи.

Ольга Сумская – 55 лет

Актриса и телеведущая Ольга Сумская стала звездой кино еще в студенческие годы. Сейчас актрисе 55 лет, но она выглядит значительно моложе. Знаменитость ухаживает за кожей и поддерживает стройную фигуру. Кроме того, актриса активно снимается в фильмах и телепроектах, а ее невероятной харизме и женственности завидуют все молодые девушки.

Руслана Лыжичко – 48 лет

Украинская артистка Руслана Лыжичко в 48 лет все еще может зажечь НСК "Олимпийский" своими "Дикими танцями". Победительница "Евровидения-2004" занимается спортом каждый день, благодаря этому у нее невероятная спортивная фигура. Звезда подчеркивает, что секрет ее энергии и молодости – музыка.

Олег Винник – 48 лет

Сложно поверить, что секс-символу украинской эстрады Олегу Виннику 48 лет. Певец в отличной форме, потому что регулярно занимается спортом. Стиль и харизма мачо покоряет сердца миллионов украинок.

Лидия Таран – 44 года

Украинской телеведущей Лидии Таран 44 года. На экране звезда смотрится невероятно молодо. Лидия с утра делает зарядку и ухаживает за кожей. Ее главный ритуал красоты – гармония с собой, а потом уже косметические средства.

Влад Яма – 39 лет

Вероятно, танцы продлевают молодость, вспомнить лишь Григория Чапкиса, который танцевал до 90 лет. Судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма также выглядит значительно моложе своих лет.

Яма регулярно тренируется в спортзале, правильно питается и соблюдает режим. Хореограф в свои 39 лет всегда найдет время для поддержания физической формы.

Екатерина Кухар – 39 лет

Трудно поверить, что хрупкой украинской балерине Екатерине Кухар скоро исполнится 40 лет. Судья Танцев со звездами на экране всегда выглядит изысканно и не боится экспериментировать с образами. На сцене театра прима-балерина омрачает своим мастерством всех танцовщиц.

Вера Брежнева – 39 лет

Секс-символ группы "ВИА Гра" Вера Брежнева в 39 лет выглядит невероятно молодо и сексуально. Звезда уже воспитывает взрослую 20-летнюю дочь. Но когда они вместе – их называют сестрами. Певица следит за своей фигурой и тщательно ухаживает за кожей лица.

Ольга Фреймут – 39 лет

Телеведущая Ольга Фреймут является матерью троих детей. В свои 39 лет она выглядит как юная девушка. Звезда телевидения всегда делает светлый нюдовый макияж и подбирает спокойные оттенки в гардеробе.

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