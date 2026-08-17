В россии есть "зетники". Это кровожадные бешеные собаки, тупые и агрессивные, которые, не зная, что такое война, разжигают войну. Они считают русских арийцами, презирают все остальные народы и мечтают о ядерной бомбе. И ненавидят Украину.

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Есть также хорошие русские. Это те же самые "зетники", только в белых пальто, и сидят они не в Люберцах, а в Цюрихе, как завещал великий Ленин. Они пьют эспрессо с безе в кафе "Централь", отставляя мизинец. Поправляют пенсне и георгиевскую ленту через плечо и обсуждают Дугина. И ненавидят Украину.

Есть вообще русские овощи. Им глубоко наплевать на войну, потому что им наплевать на всё, бы только боярышник в аптеке и пельмени в "Пятерочке". Это простейшие организмы, гонококки и хламидии "русского мира". И они ненавидят Украину.

Но есть самые отвратительные и самые страшные россияне. Они не "зетники", не "хорошие русские", не овощи. Они – "чевойта особенная". Они не враги путина, они не поджигают электрощиты на железной дороге и не сдают Буданову координаты генералов СВО. Они не убивают военкомов на улицах отверткой. Они не помогают Украине, они не в сопротивлении. Они не делают ничего для краха россии.

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Но при этом они ненавидят россию превыше всего и желают ей как можно большей катастрофы. При этом они продолжают сидеть в Тагилах, Сургутах и Уренгоях. Они аплодируют, накрывшись одеялом, чтобы не увидела ФСБ, когда прилетает на НПЗ за окном. Они желают, чтобы россияне все сдохли. Они хотят, чтобы Мадяр всех взорвал.

Почему я говорю, что они самые страшные? Потому что они ненавидят Украину так же яростно, как россию. Уничтожения Украины они жаждут так же сильно, как уничтожения россии, а уничтожения россии – так же сильно, как уничтожения Украины. И так же страшно они ненавидят весь мир и всех – и мертвых, и живых, и нерожденных. И поэтому они – самые бредовые чудовища из всей российской кунсткамеры. Потому что это живой гной, мыслящая сибирская язва. И таких в россии много. Гораздо больше, чем думает россия. Это они заполняют собой все щели, не занятые зетниками, "хорошими русскими", овощами. Вот типичный пост такого русского:

"Самара! Прогресс подвергся атаке! Наконец-то красивые удары пошли по ВПК! А ещё какой красивый последний кадр с аэродрома в Нижегородской области! Кто знает, сколько МиГов сбили?"

В россии у нас нет и не может быть ни союзников, ни помощников. Потому что война и уничтожение Украины – это не только путин, герасимов, патрушев, матвиенко, совбез, дума. Война и уничтожение Украины – это вся россия целиком. Потому что путин там сидит в каждой кухне, перед каждым телевизором, в растянутых трениках и резиновых тапочках. Пусть и небольшой, но сформированный телевизором путин.

О чём этот пост? О том, что договариваться в россии не с кем. Там никого нет. Из полезного нам там есть только критическая инфраструктура, и исходить нужно именно из этого. Хотя бы потому, что в Украине нет НИ ОДНОЙ работающей ТЭЦ, а до зимы три месяца. Это оставалось без ответа четыре зимы, и это нельзя больше оставлять без ответа.

Если у кого-то есть иллюзии относительно заключения мира, тому нужно наконец пересечь границу и прожить эту зиму в Киеве, Запорожье, Сумах, Харькове, Кривом Роге. Хотя бы. А лучше мобилизоваться в ДШВ.