13 человек, которые удивили сеть своим настоящим возрастом. Смешные фото
Внешний вид многих людей показывает, что цифры в паспорте редко соответствуют действительности. Кто-то в 13 лет выглядит на 30, а 40-летним дают максимум 15 лет.
Пользователи Reddit делятся фотографиями, на которых они значительно моложе или старше. OBOZREVATEL собрал фото людей, которые удивили сеть своим настоящим возрастом.
Девушка в 12 лет выглядит, как 30-летняя женщина. Сейчас она повзрослела и смеется над своими детскими фото.
Парню не верят, когда он говорит, что ему 14 лет.
Девочка в 8 классе начала делать взрослый макияж.
Юная танцовщица на фото выглядит значительно старше.
Мужчина с бородой совсем не похож на подростка, который учится в средней школе.
Мало кто из знакомых верит, что ей 33 года.
Мужчина стал папой в 19 лет, но на фото он выглядит значительно старше.
Маме 38 лет, а сыну – 9, однако они похожи на ровесников.
Ученик похож учителя. На самом деле ему 14 лет.
В свои 22 года студент выглядит очень молодо.
На школьной фотосессии 12-летняя девочка похожа на бабушку.
Взрослый мужчина всегда носит с собой документы, чтобы доказать свой возраст, ведь он выглядит очень молодо.
Ранее все девушки носили прически, которые добавляли возраста.
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