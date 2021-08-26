13 человек, которые удивили сеть своим настоящим возрастом. Смешные фото

Внешний вид многих людей показывает, что цифры в паспорте редко соответствуют действительности. Кто-то в 13 лет выглядит на 30, а 40-летним дают максимум 15 лет.

Пользователи Reddit делятся фотографиями, на которых они значительно моложе или старше. OBOZREVATEL собрал фото людей, которые удивили сеть своим настоящим возрастом.

Девушка в 12 лет выглядит, как 30-летняя женщина. Сейчас она повзрослела и смеется над своими детскими фото.

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Парню не верят, когда он говорит, что ему 14 лет.

Девочка в 8 классе начала делать взрослый макияж.

Юная танцовщица на фото выглядит значительно старше.

Мужчина с бородой совсем не похож на подростка, который учится в средней школе.

Мало кто из знакомых верит, что ей 33 года.

Мужчина стал папой в 19 лет, но на фото он выглядит значительно старше.

Маме 38 лет, а сыну – 9, однако они похожи на ровесников.

Ученик похож учителя. На самом деле ему 14 лет.

В свои 22 года студент выглядит очень молодо.

На школьной фотосессии 12-летняя девочка похожа на бабушку.

Взрослый мужчина всегда носит с собой документы, чтобы доказать свой возраст, ведь он выглядит очень молодо.

Ранее все девушки носили прически, которые добавляли возраста.

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