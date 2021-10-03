Бросила вызов возрасту: как американке удается в 60 лет выглядеть на 20. Фото

60-летняя Эудора Окоро жалуется, что за ней регулярно ухаживают парни, которые годятся ей во внуки. Женщина уверена, что бросить вызов возрасту – возможно, если правильно ухаживать за своим организмом.

Об этом адвокат и преподавательница танцев рассказала таблоиду Daily Mail, демонстрируя свое подтянутое тело и сияющую кожу. По словам Эудоры, люди всегда удивлены, когда она называет свой возраст или демонстрирует паспорт (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Англичанка утверждает, что никогда не колола ботокс и не делала никаких пластических операций, которые бы омолодили ее кожу. Вместо этого она сосредоточилась на своем образе жизни и питании.

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Ее главные помощники в борьбе с годами – крем с SPF (защитой от солнца) и 2 литра воды. Кроме этого, модель регулярно занимается танцами и любит длинные пешеходные прогулки.

"Люди заботятся о своих автомобилях, домах и садах, но не о своем теле. Я – живое доказательство того, что возраст – это только цифра!", – делится Эудора.

Каждое утро спортсменка пьет только фруктово-овощной сок и придерживается растительной диеты. Это означает, что она употребляет только пищу растительного происхождения. Женщина исключила из своего рациона мясо, рыбу, морепродукты, яйца, молоко и все, что было сделано с использованием животного сырья.

Несмотря на такой ограниченный список продуктов, танцовщица позволяет себе бокал вина и черный шоколад. Единственное требование – после вина нужно выпить много жидкости перед сном.

"Люди тратят тысячи долларов на операции, потому что не уверены, что у них получится изменить что-то самостоятельно. Можно достичь всего, просто заботясь о себе", – считает модель.

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