Украинский или русский художник? Известный музей в Амстердаме определился с ''национальностью'' Малевича

Всемирно известный авангардист Казимир Малевич – еще одна выдающаяся личность, которую себе безосновательно присвоила Россия. Его называют "российским советским художником", хотя автор знаменитого "Черного квадрата" родился в Киеве в семье украинки и поляка, и сам себя всегда идентифицировал украинцем. Неверную информацию доносили и к посетителям Городского музея Амстердама (Stedelijk Museum), где в описании к картинам и на сайте Малевича называли "русским".

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Тем не менее, представители музея решили разобраться, кто же Казимир Северинович на самом деле: украинский или российский художник. Результатами поделилось издание The Art Newspaper.

Так, Stedelijk Museum объявили, что считают Казимира Малевича украинским авангардистом польского происхождения, поскольку тот родился в столице Украины. Информация о художнике уже изменена в текстах на стенах и на сайте.

Стоит отметить, что в Городском музее Амстердама собрана самая большая коллекция работ Малевича.

Добавим, что это не первый подобный случай за последнее время. Так, в феврале 2023 года знаменитый музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке, США (Metropolitan Museum of Art, The Met) признал украинскими художниками Илью Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи.

Кроме того, The Met переименовал известную картину французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица". Теперь полотно называется "Танцовщица в украинском наряде".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему сам Казимир Малевич считал себя украинцем. Он нередко писал письма на украинском языке и был преподавателем Киевского художественного института. Все подробности – в нашем материале.

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