"Меня все сильнее тянуло в Киев": почему Казимир Малевич считал себя украинцем

В среду, 23 февраля исполняется 143 года со дня рождения художника Казимира Малевича. Его знаменитая работа "Черный квадрат" является иконой мирового авангардизма.

Малевича называют "российским советским" художником, хотя по происхождению он был поляком, а родился в Киеве. Что его связывает с Украиной, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Казимир Малевич родился в Киеве в 1879 году. Отец будущего художника был поляком, мать – украинкой с Полтавщины. Оба – потомственные дворяне. Улица, где родился Малевич, сейчас носит его имя.

Крестили Казимира в столичном костеле святого Александра. До 17 лет он жил с родителями в селах и городках, где работали сахарные заводы (отец художника служил управляющим на сахароварнях). Так, в разные годы семья жила на Подолье, Харьковщине, Черниговщине. Поэтому можно утверждать, что Малевич вырос и как личность сформировался в Украине.

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В течение всей жизни Малевич говорил, что его художественное восприятие сформировало украинское село. Это подтверждают и искусствоведы, которые исследуют творчество художника десятилетия после его смерти.

Я с большим волнением смотрел, как делают селянки росписи, и помогал им мазать глиной пол хат и делать узоры на печах. Селянки прекрасно изображали петухов, лошадок и цветы. Все краски изготавливались на месте из разных глин и синьки. Я пробовал перенести эту культуру на печи у себя дома, но не получалось. Говорили, что я пачкаю печки. Доставалось и заборам, стенам сараев и т.д.

Художник часто в своих письмах писал на украинском языке или забавной смеси русского и украинского, из которой видно, что украинский он знал очень хорошо.

"В Київі кажуть еди хоч відбавляй – вишні черешні та друга ягода що росте пиля самої землі. От би добре було вареників з сметаною та оцієї ягоди з молоком та с сахаром. Еще кажуть поросята в будинку вчених на обід можна брати", – например, писал он в письме к Ирине Жданко.

В 1928-1930 годы Казимир Малевич был преподавателем Киевского художественного института. В этот же период в украинских журналах вышло несколько десятков его статей о новаторстве в искусстве.

По воспоминаниям современников, у Малевича был хороший голос – он пел басом. Племянник художника, Юрий Зайцев, даже вспоминал, что одной из любимых песен Малевича была "Гуде вітер вельми в полі".

Казимир Малевич был единственным художником, который в своем творчестве коснулся темы Голодомора 1932-1933 годов. На его рисунке карандашом "Где серп и молот, там смерть и голод" (фраза из популярной в 20-30-е годы народной песни) предстают три силуэта, на лицах которых – серп с молотом, крест и гроб.

Кроме того, многие картины 30-х годов из сельской тематики содержат в себе завуалированные послания, например, отсутствие лиц. Данные работы были датированы неправильно, более ранним временем, поскольку, по словам искусствоведа Александра Шатских, являлись "картинами протеста".

В своих автобиографических заметках художник позиционировал себя украинцем. Вот несколько фрагментов из них:

"...мене все міцніш тягнуло до Києва. Неповторним залишався у моїй пам'яті Київ. Будинки, вимурувані з кольорової цегли, гориста місцевість, Дніпро, далекі обрії, пароплави. Усе його життя впливало на мене дедалі більше. Селянки човниками перепливали Дніпро, везли масло, молоко, сметану, заповнюючи береги і вулиці Києва, надаючи містові особливого колориту".

"...Це був Лев Квачевський. ...День у день ходили ми з ним на етюди влітку, навесні і зимою, верстов по тридцять за день. ...Згадували Україну. Він та я були українці".

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