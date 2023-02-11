Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке признал Репина и Айвазовского украинскими художниками. Фото

Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке, США (Metropolitan Museum of Art, The Met) продолжает реагировать на обращения украинцев. После Архипа Куинджи он признал украинскими художниками Илью Репина и Ивана Айвазовского.

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Об этом в Facebook сообщила журналистка, историк искусства Оксана Семеник. Соответствующие данные появились в подписях к картинам обоих художников на сайте музея.

Так, возле портрета писателя Всеволода Гаршина, который хранится в галерее Metropolitan, отмечено, что это работа украинца Ильи Репина.

Отметим, что Репин происходит из козацкого рода по прозвищу Репа, он родился в 1844 году в слободе Осиновка возле Чугуева Харьковской губернии. Художник учился в Петербургской академии искусств и писал свои полотна в Российской империи.

Украинским художником в Метрополитене признали и Ивана Айвазовского, который известен своими морскими пейзажами – они составляют более половины его работ. Возле картины, на которой изображен корабль в лунном свете, теперь указано, что ее автор является украинцем.

Как известно, Айвазовский родился в Феодосии в 1817 году в семье армянского лавочника. Его семья перебралась в Крым из Галичины в 1812 году, куда предки художника ранее приехали из Западной Армении. Как и Репин, Айвазовский также учился в Петербургской академии искусств, из-за чего его часто называли русским художником. Жил и работал он в Крыму, где он любил писать море.

"За Айвазовского порадуюсь отдельно, потому что первый мой настоящий опыт с искусством – это Феодосийская картинная галерея. Меня так поразили те работы, что я до сих пор помню очень живо ту галерею. А любимой книгой был каталог из этой галереи. И как же я мечтаю попасть туда снова и чтобы все работы быть на месте", – добавила Семеник.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Метрополитен признал Архипа Куинджи, родившегося в Мариуполе, украинским художником. Музей также убрал упоминание о том, что от "известен как в Украине, так и в России".

Кроме того, The Met переименовал известную картину французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица". Теперь полотно называется "Танцовщица в украинском наряде".

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