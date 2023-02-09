Музей Метрополитен переименовал ''Русскую танцовщицу'' Дега и признал Куинджи украинцем

Музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке, США (Metropolitan Museum of Art, The Met) переименовал известную картину французского художника Эдгара Дега "Русская танцовщица", на которой изображена девушка в юбке, рубашке и с венком и лентами в волосах. Теперь полотно называется "Танцовщица в украинском наряде".

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Об этом в Facebook сообщила журналистка, историк искусства Оксана Семеник. Она написала музею сотню писем, после чего в Метрополитене наконец-то услышали украинцев и прислушались к их замечаниям по названию картины.

"Да, я не очень довольна названием, потому что могли и просто Ukrainian Dancers назвать, но это уже маленькая победа, за которую я выпью сегодня вина и вас приглашаю", – написала Семеник.

О переименовании рассказали также в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Там также напомнили, что весной прошлого года Лондонская национальная галерея тоже отозвалась на призывы украинцев и переименовала другую картину Дега. "Русские танцовщицы" с тех пор подписаны на сайте музея как "Украинские танцовщицы".

"Музей Гетти в Лос-Анджелесе не изменил название, но весной 2022 года после полномасштабного российского вторжения в Украину в ответ на многочисленные обращения представителей украинского культурного сообщества добавил пояснение к картине", – говорится в сообщении.

Кроме того, Метрополитен признал Мариуполь, где родился украинский художник Архип Куинджи, украинским городом. Музей также убрал упоминание о том, что от "известен как в Украине, так и в России".

Картина Куинджи "Красный закат" находится в постоянной экспозиции, поэтому теперь много людей каждый день смогут узнать из подписи под его работой о том, что в марте 2022-го Художественный музей Куинджи в Мариуполе был разрушен в результате авиаудара войск РФ.

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