На ''Мисс Вселенной'' объявили о старте голосования за лучший национальный костюм: как поддержать Украину

В январе этого года состоялось грандиозное шоу "Мисс Вселенная", на котором Украину представляла красавица из Чернигова Виктория Апанасенко. Спустя две недели после финала конкурса организаторы объявили о старте голосования за лучший национальный костюм.

Видео дня

Выбрать победительницу предлагают зрителям. На странице "Мисс Вселенная" в Instagram показали видео с выходами всех участниц в своих нарядах, чтобы напомнить, как кто выглядел.

Чтобы отдать голос фаворитке, необходимо скачать приложение под названием Miss Universe на ваш смартфон. Далее нужно выбрать костюм, который, по вашему мнению, заслуживает звания лучшего и нажать на него. Голосовать украинцам за Украину разрешено.

За дополнительную оплату вы можете проголосовать несколько раз, но бесплатно – лишь один.

Напомним, что Виктория Апанасенко удивила зрителей и жюри своим появлением в шикарном костюме "Воин света" во время демонстрации национальных нарядов. Он символизирует борьбу нашего народа с тьмой. В его основе – образ воинствующего Архангела Михаила, защищающего Украину с мечом.

Ранее OBOZREVATEL делал подборку самых смешных национальных костюмов на конкурсе в этом году. Ознакомиться с ними можно в нашем материале.

Напомним, победительницей "Мисс Вселенная 2022" стала представительница США Р'Бонни Габриэль. В свои 28 лет она стала самой старшей обладательницей престижной короны в истории мирового конкурса.

Стоит отметить, что Виктории Апанасенко удалось завоевать одну из главных наград конкурса – Spirit of Carnival Award ("Дух карнавала"). Об этом – читайте в нашем материале.

Пока украинка демонстрировала на шоу, что ее народ борется за независимость и свободу, россиянка Анна Линникова вышла в "платье императрицы". Что еще показала представительница страны-агрессора – читайте здесь. Кстати, украинцы не удержались от забавных мемов о том, какой бы костюм подошел гражданке РФ.

Как писал OBOZREVATEL, Виктория Апанасенко огорчена не от того, что не вошла в топ-16, а от того, что за все время конкурса Россию так и не назвали страной-агрессором, которая напала на независимое государство. Красавица из Чернигова отметила, что ее даже не пригласили на сцену в финале во время вручения одной из главных наград Spirit of Carnival Award, в отличии от других девушек. Вероятно, организаторы побоялись, что украинка озвучит правду о войне на Родине. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!