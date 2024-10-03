Десятки тысяч людей во всем мире ополчились против скандального американского рэпера P. Diddy, настоящее имя которого Шон Дидди Комбс, после того, как артиста арестовали из-за подозрения в секс-торговле и рэкете. В соцсетях активно распространяется тренд, где пользователи публикуют видео под обновленный текст популярной песни певицы Кеша (Kesha) "TiK ToK".

Видео дня

В оригинальной версии трека звучала фраза: "Просыпаюсь утром, чувствуя себя как P. Diddy". Однако когда всплыли детали преступной деятельности продюсера, текст переиначили: "Просыпаюсь утром, чувствуя этот город. Беру свои очки, выхожу за дверь и хочу врезать P. Diddy ". Новая версия хита достигла большой популярности среди аудитории.

На своих TikTok-страницах пользователи сети делятся видео, где имитируют удары по скандальному рэперу. По мотивам тренда уже сняли ролики около 30 тысяч человек.

К тому же и сама Кеша не отвергла возможность поделиться видео под обновленный трек, уже набравший более 11 миллионов лайков.

Следует отметить, что хит распространяется не только в соцсетях. Знаменитость включила переиначенную версию трека "TiK ToK" в свою концертную программу. Почитатели ее творчества уже активно "зажигают" под обновленную песню.

Напомним, 16 сентября управление внутренней безопасности в отеле Park Hyatt в Нью-Йорке, США, арестовало рэпера Шона Комбса. Задержание происходило на фоне судебных исков по поводу сексуального насилия с его стороны, большинство из которых происходили на "белых вечеринках".

По сообщениям инсайдера, на гуляниях присутствовало две категории людей : знаменитости и обычные девушки. Первые появлялись на мероприятиях в белых образах от лучших модных брендов, а на дамах были только купальники. Девушки свободно ходили по территории, где проходила вечеринка, пока кто-то из богачей не пригласит их на "личный отдых".

Первой иск против артиста подала его бывшая девушка Кассандра Вентура. Она заявила, что во время развратных гуляний P. Diddy неоднократно являлась жертвой жестокого обращения. Со временем адвокат Тони Бузби, представляющий обвинителей, заявил: к нему обратились более 3280 человек, утверждающих, что стали жертвами деятельности Шона Дидди. Он сообщил, что самому младшему пострадавшему могло быть 9 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказал, в каких скандалах замешан голливудский продюсер P. Diddy и кто из звезд покрывал его преступления.

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