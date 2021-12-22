'Мисс мира-2021' все-таки состоится: стала известна новая дата конкурса

Организаторы одного из самых масштабных и престижных конкурсов красоты "Мисс Мира" приняли решение перенести финал на 2022 год. Такая вынужденная мера связана с тем, что у нескольких участниц диагностировали коронавирус.

Обладательницу короны должны были выбрать еще 16 декабря, однако мероприятие отменили в связи со сложившейся ситуацией. Сегодня, 22 декабря, на странице конкурса в Instagram сообщили, что "Мисс мира-2021" выберут 16 марта следующего года.

Как и планировалось, 70-й международный конкурс красоты пройдет в крупнейшем городе Пуэрто-Рико – Сан-Хуан.

"Конкурсантки со всего мира вернутся на остров Чары, чтобы побороться за желанную корону в марте. Предварительно записанный контент, который снимали по всему Пуэрто-Рико в течение последних 4 недель, демонстрирующий его богатую культуру, красивые пейзажи, пляжи и дружелюбие людей, будет транслироваться на международном уровне во время финала", – отметили организаторы.

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Также в сообщении отметили, что билеты, приобретенные на шоу 16 декабря, остаются действительны. Если же человек захочет его вернуть, у него будет такая возможность.

Напомним, за 6 часов до начала "Мисс Мира-2021" 16 декабря конкурс отменили из-за участниц, которые заболели COVID-19. Ранее мы писали, что у семи финалисток заподозрили коронавирус. Их изолировали от остальных участниц.

Украину на конкурсе представит 22-летняя модель Александра Яремчук.

Украинка ранее публиковала пост, в котором призналась, что очень огорчена отменой финала конкурса, поскольку долго и тщательно к нему готовилась.

"Был очень трудный месяц, как морально, так и физически! Разочарована и расстроена, ведь много времени, сил и энергии было отдано на подготовку", – написала модель.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на официальном сайте "Мисс Мира-2021" публиковали фотографии девушек в национальных костюмах, в которых они появятся на сцене во время дефиле-открытия. Александра Яремчук выйдет в белоснежном платье приталенного кроя, вышитое элементами национальных мотивов бордового цвета. Голову модели украсит экстравагантный венок с золотыми колосками и вуалью. Посмотреть на образ украинки и других претенденток на корону можно в нашем материале.