У семи участниц 'Мисс Мира' заподозрили коронавирус: их изолировали

16 декабря в Пуэрто-Рико состоится один из самых престижных конкурсов красоты "Мисс Мира-2021", где за корону будет сражаться 98 девушек. Однако, как стало известно от организаторов, у семи претенденток на победу зафиксировали подозрение на COVID-19. За несколько дней до мероприятия их изолировали от остальных участниц.

Об этом изданию Primera Hora сообщила гендиректор "Мисс Мира" Джулия Морли. По ее словам, девушкам сделают повторные тесты и, в случае их положительного результата, конкурсантки с вирусом на сцену не выйдут.

Если же у моделей все-таки обнаружат коронавирус, из конкурса их не дисквалифицируют – жюри рассмотрит видеопрезентации больных участниц.

"Зная серьезность этой глобальной ситуации, с которой мы все столкнулись, мы не хотим оставлять без внимания талант ни одной участницы. И в случае, если кто-то из девушек не сможет присоединиться к нам в финале, у нее будет возможность сразится за титул "Мисс Мира-2021" в онлайн-режиме. Жюри рассмотрит записанный ею видеоконтент, чтобы принять окончательное решение", – прокомментировала Джулия Морли.

Видео дня

Гендиректор также отметила, что организаторы ответственно относятся к карантинным ограничениям и стараются не подвергать здоровье конкурсанток, а также жителей Пуэрто-Рико опасности.

"Мы хотим заверить всех, что на "Мисс Мира" с первого дня был реализован строгий протокол, все участницы сдали тесты. Мы – ответственная глобальная организация, которая очень рада отметить наше 70-летие в Пуэрто-Рико, и мы остаемся верными здоровью и безопасности наших участниц и жителей острова", – подытожила Морли.

Имена предположительно зараженных участниц держат в секрете. Однако директор национального конкурса "Мисс Индонезия" подтвердила, что индонезийская красавица Карла Юлс получила положительный результат на Covid-19 и находится на изоляции.

"12 декабря у некоторых кандидаток зафиксировали положительный результат на COVID-19, в том числе и у Карлы. В настоящее время ее здоровье в безопасности. Она чувствует себя хорошо, как при легком гриппе. Мы ждем результатов повторного теста. Надеюсь, Карла скоро выздоровеет и сможет вернуться к нормальному состоянию", – поделилась с прессой Лилиана Таноэсоэдибджо.

Напомним 70-й юбилейный конкурс "Мисс Мира" состоится в ночь с 16 на 17 декабря в Пуэрто-Рико. Украину будет представлять 22-летняя модель Александра Яремчук.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на официальном сайте "Мисс Мира-2021" публиковали фотографии девушек в национальных костюмах, в которых они появятся на сцене во время дефиле-открытия. Александра Яремчук выйдет в белоснежном платье приталенного кроя, вышитое элементами национальных мотивов бордового цвета. Голову модели украсит экстравагантный венок с золотыми колосками и вуалью. Посмотреть на образ украинки и других претенденток на корону можно в нашем материале.