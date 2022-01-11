5 игрушек советского времени, которые сейчас можно выгодно продать

Еще несколько лет назад старые игрушки из Советского Союза выбрасывали на свалку, но с каждым годом они становятся все дороже. Коллекционеры готовы отдать тысячи гривен за редкие "модельки" авто и куклы.

Люди на платформе OLX публикуют объявления, где продают винтажные вещи из СССР. На стоимость влияет материал, уровень повреждений, год выпуска и серия. OBOZREVATEL рассказывает о наиболее ценных игрушках с советских времен.

Педальные машины

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Детский педальный транспорт родом из СССР сейчас стоит дорого. Машинку, которая не работает и нуждается в ремонте, продают за 5 тысяч 500 гривен, а отреставрированное авто за 10 тысяч 500 гривен.

О такой игрушке мечтал каждый советский мальчик. Автомобиль работал по механизму велосипеда. Внутри есть две педали, которые крутят передние колеса. "Москвич" выпускали ограниченной серией в 80-х, и теперь коллекционеры гоняются за ними по всему миру.

Уменьшенные копии авто

Копии авто называли "модельками", в СССР был масштаб 1/43. Советские коллекционные игрушки сейчас стоят по-разному – от 100 гривен до 10 тысяч, все зависит от состояния и года выпуска. "Москвич" синего цвета не красили ни разу, и он полностью исправен, поэтому его стоимость 4 тысячи гривен.

Если машинка с коробкой, ее продают дороже. Удлиненный "Москвич 426" горчичного цвета с желтым салоном стоит 5 тысяч 400 гривен. Если на авто будет номер с завода, цена поднимется вдвое.

Кукла Нина

Кукла Нина из завода "Кругозор" сейчас считается раритетом и стоит более 3 тысяч гривен. Игрушку с заводской коробкой, одеждой и прической продают за 3 тысячи 500 гривен. Во времена СССР о такой мечтали все девочки.

Высота этой модели куклы – 75 сантиметров. Она умеет двигать конечностями, стоять и поворачивать голову. Коллекционеры по-разному оценивают стоимость игрушек, в зависимости от года выпуска и наряда. Дороже всего куклы в костюме космонавта – около 50 тысяч гривен.

Военная техника

В Союзе были популярны игрушки, которые складывали своими руками. Советский танк из картона начали выпускать в 70-х, а сейчас изделие считают раритетом. Новую поделку в коробке продают за 6 тысяч гривен.

Редкий набор из 7 металлических литых игрушек военной техники выпускал Запорожский завод "Запорожтрансформатор". Коллекция не повреждена и в комплекте есть коробка, потому и стоит аж 14 тысяч гривен.

Коляски для кукол

Далеко не каждая советская семья могла позволить купить даже обычную коляску для ребенка, не говоря уже об игрушечной для кукол. Сейчас такая игрушка есть у каждой девочки. Раньше их делали из металла и украшали кожей, поэтому они прекрасно сохранились по сей день. Розовую коляску продают за 14 тысяч гривен.

Коляски для кукол изготовляли из метала еще 100 лет назад. Некоторые модели сохранились по сей день. Их продают за 14 тысяч гривен.

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