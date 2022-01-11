5 игрушек советского времени, которые сейчас можно выгодно продать

Яна Сончковская
Люди
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Куклы и машинки сейчас стоят дорого

Еще несколько лет назад старые игрушки из Советского Союза выбрасывали на свалку, но с каждым годом они становятся все дороже. Коллекционеры готовы отдать тысячи гривен за редкие "модельки" авто и куклы.

Люди на платформе OLX публикуют объявления, где продают винтажные вещи из СССР. На стоимость влияет материал, уровень повреждений, год выпуска и серия. OBOZREVATEL рассказывает о наиболее ценных игрушках с советских времен.

  • Педальные машины

Педальный "Москвич" продают за 5 тысяч 500 гривен
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Детский педальный транспорт родом из СССР сейчас стоит дорого. Машинку, которая не работает и нуждается в ремонте, продают за 5 тысяч 500 гривен, а отреставрированное авто за 10 тысяч 500 гривен.

"Москвич" продают по 10 тысяч 500 гривен.

О такой игрушке мечтал каждый советский мальчик. Автомобиль работал по механизму велосипеда. Внутри есть две педали, которые крутят передние колеса. "Москвич" выпускали ограниченной серией в 80-х, и теперь коллекционеры гоняются за ними по всему миру.

  • Уменьшенные копии авто

Модель советского "Москвича" стоит 4 тысячи гривен.

Копии авто называли "модельками", в СССР был масштаб 1/43. Советские коллекционные игрушки сейчас стоят по-разному – от 100 гривен до 10 тысяч, все зависит от состояния и года выпуска. "Москвич" синего цвета не красили ни разу, и он полностью исправен, поэтому его стоимость 4 тысячи гривен.

Игрушка с оригинальной коробкой стоит больше 5 тысяч гривен.

Если машинка с коробкой, ее продают дороже. Удлиненный "Москвич 426" горчичного цвета с желтым салоном стоит 5 тысяч 400 гривен. Если на авто будет номер с завода, цена поднимется вдвое.

  • Кукла Нина

Кукла Нина стоит 3 тысячи 500 гривен.

Кукла Нина из завода "Кругозор" сейчас считается раритетом и стоит более 3 тысяч гривен. Игрушку с заводской коробкой, одеждой и прической продают за 3 тысячи 500 гривен. Во времена СССР о такой мечтали все девочки.

Кукла Нина высотой 75 сантиметров.

Высота этой модели куклы – 75 сантиметров. Она умеет двигать конечностями, стоять и поворачивать голову. Коллекционеры по-разному оценивают стоимость игрушек, в зависимости от года выпуска и наряда. Дороже всего куклы в костюме космонавта – около 50 тысяч гривен.

  • Военная техника

Танк из картона стоит 6 тысяч гривен.

В Союзе были популярны игрушки, которые складывали своими руками. Советский танк из картона начали выпускать в 70-х, а сейчас изделие считают раритетом. Новую поделку в коробке продают за 6 тысяч гривен.

Игрушки в виде военной техники стоят 14 тысяч гривен.

Редкий набор из 7 металлических литых игрушек военной техники выпускал Запорожский завод "Запорожтрансформатор". Коллекция не повреждена и в комплекте есть коробка, потому и стоит аж 14 тысяч гривен.

  • Коляски для кукол

Игрушечная коляска времен СССР стоит 14 тысяч гривен.

Далеко не каждая советская семья могла позволить купить даже обычную коляску для ребенка, не говоря уже об игрушечной для кукол. Сейчас такая игрушка есть у каждой девочки. Раньше их делали из металла и украшали кожей, поэтому они прекрасно сохранились по сей день. Розовую коляску продают за 14 тысяч гривен.

Антикварная коляска для кукол.

Коляски для кукол изготовляли из метала еще 100 лет назад. Некоторые модели сохранились по сей день. Их продают за 14 тысяч гривен.

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