'Ждем контрнаступления ВСУ, техника им поступает серьезная': Соловьев заметно опечалился из-за новостей из Украины

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев заметно приуныл из-за предстоящего контрнаступления ВСУ и поставок Украине западной техники. Он призвал оккупантов готовиться.

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Об этом ведущий росТВ говорил в эфире своей передачи. Он отметил, что украинская армия получает достаточно серьезную технику, от чего захватчикам становится беспокойно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Все-таки тревожно. Ждем мы контрнаступления. Не надо никакой иронии. Техника с той стороны поступает серьезная, поступает ее много, войска готовятся. Поэтому нужно ждать и быть готовыми", – сказал Соловьев.

Напомним, ранее Соловьев пригрозил уничтожить польские города ракетным или авиационным ударом. Он пояснил, что государство-агрессор "жалеет" только Украину, "братский народ", а в отношении других стран размышлений не будет.

"На этот раз мы не будем с Европой разговаривать, мы не будем с Европой мириться. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы! Мы не будем к ним относиться как к братьям! Мы уничтожим все эти города, не используя для этого сухопутные войска. Это мы Украину жалеем!" – выдал пропагандист.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– министр иностранных дел России Сергей Лавров пожаловался, что страны НАТО участвуют в войне против России на стороне Украины. По его словам, Альянс якобы вовлечен в "конфликт" "глубже никуда";

– в целом в России обеспокоенно обсуждают предстоящее контрнаступление ВСУ. Больше всего российских пропагандистов беспокоят скрытые поставки западного вооружения Украине и склонность украинского командования к нестандартным военным решениям.

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