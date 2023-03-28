'Даже думать лишний раз не будем': пропагандист Соловьев пригрозил уничтожить польские города ракетами. Видео

Российский топ-пропагандист Владимир Соловьев пригрозил уничтожить польские города ракетным или авиационным ударом. Он пояснил, что государство-агрессор "жалеет" только Украину, "братский народ", а в отношении других стран размышлений не будет.

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Такие абсурдные заявления ведущий росТВ озвучил в эфире своей передачи. Он подчеркнул, что никаких переговоров России со странами Европы не нужно (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"На этот раз мы не будем с Европой разговаривать, мы не будем с Европой мириться. Хотят поляки быть следующими? Это не украинцы! Мы не будем к ним относиться как к братьям! Мы уничтожим все эти города, не используя для этого сухопутные войска. Это мы Украину жалеем!" – выдал пропагандист.

"Мы просто, ядерными ударами – не уверен, а ракетными и авиационными – уверен, просто нах*** уничтожим, и даже думать лишний раз не будем", – плевался своей ненавистью Соловьев.

Напомним: также депутат Государственной думы РФ Андрей Гурулев в эфире росТВ призвал "стереть с лица земли Великобританию" как главного "подстрекателя" в Европе.

"По сути, после этого все закончится. Поскольку главный гаденыш – это именно Британия", – заявил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев также угрожал Германии, заявив: если эта страна решится передать Украине танки Leopard 2, то станет стороной конфликта. Поэтому государство-террорист Россия будет расценивать его территорию и военные объекты как законные цели.

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