Заявление Пригожина о 'взятии' Бахмута вызвало неожиданный эффект в РФ: раскол нарастает – ISW

Дискуссии по поводу сообщений о потерях россиян в Бахмуте, которые основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин озвучил на фоне заявлений о его "взятии", перенасытили провоенное инфопространство РФ. Сейчас они заглушают любой "положительный" информационный эффект от новостей о якобы захвате украинского города, и проигрывает в этой ситуации российское минобороны.

В то же время главарь "вагнеровцев" просто использовал свой повышенный авторитет, чтобы усилить атаки против военного истеблишмента и элит Кремля, сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики уверены, что также он использует представление о том, что его наемники несут ответственность за "взятие" Бахмута, чтобы выступать за абсурдный уровень влияния на российские военные действия против Украины.

Так, финансист группы "Вагнера" в интервью еще от 23 мая заявил, что его ЧВК потеряла якобы лишь 10 000 новобранцев и столько же штатных "профессиональных" боевиков убитыми во время битвы за Бахмут. Он признался, что в общем завербовал до 50 тыс. наемников, 20% из которых (10 тыс.) были ликвидированы в боях за город на Донетчине.

После этих слов российские провоенные блогеры немедленно ухватились за информацию о потерях, тем самым переместив общий российский разговор от дискуссий о значении "взятия" Бахмута до усиления спекуляций вокруг уведомленных потерь. К примеру, националистическая провоенная фракция, примером которой являются взгляды террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), прокомментировала огромный масштаб потерь "вагнеровцев" и предположила, что реальная цифра будет гораздо больше.

Российский политик Виктор Алкснис просто заметил, что советская армия за девять лет в Афганистане потеряла гораздо меньше солдат – 15 051.

Гиркин же заверил, что фактические потери "вагнеровцев" могут быть в более чем 1,5 раза больше, чем заявленные Пригожиным. По его словам, из 50 000 новобранцев, которых ЧВК завербовала из тюрем, 10 000 погибли в боевых действиях, а 26 000, как сообщается, "получили помилование и вернулись" в Россию, оставив остальных 14 000 наемников "пропавшими без вести".

Террорист предположил, что большая часть этих 14 000 "пропавших" также могла быть убита во время боев. Он утверждает, что в боевых действиях ЧВК "Вагнер" потеряла 40 000 наемников.

Гиркин предложил Пригожину "держать язык на замке" и прекратить говорить о "диких потерях за очень ничтожный результат". В то время как другой российский блогер, напротив, похвалил главаря "вагнеровцев" за открытость по поводу масштабов потерь и заявил, что минобороны РФ точно скрывало бы такие цифры.

"Общая реакция российского информационного пространства на "захват" Бахмута сосредоточилась на приписывании ответственности за его "взятие" и спекуляциях на связанных с этим расходах, таким образом лишая российское МО кислорода, необходимого для положительного оформления якобы захвата города. Между фракциями в провоенном инфопространстве сразу же начались споры о том, должны ли ЧВК "Вагнера" или регулярные российские подразделения и командиры получать медали и благодарности за операции в Бахмуте", – прокомментировали это в ISW.

Аналитики подчеркнули, что утверждения Пригожина о потерях "вагнеровцев" в Бахмуте так же стали яркой точкой напряжения в инфопространстве страны-агрессора и начали определять преобладающий дискурс относительно всей кампании РФ в городе.

В частности, направив разговор на заявленные потери ЧВК "Вагнер", Пригожин в значительной степени сумел еще больше лишить российское МО возможности говорить об информационной "победе над Бахмутом".

Отмечается, что Пригожин использует свой повышенный авторитет после этих заявлений, чтобы усилить свои атаки против российского военного истеблишмента и элит. В интервью он говорил, что РФ еще не достигла основных целей войны против Украины. Также обвинял министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова в том, что они главная проблема в российском минобороны, блокируют поддержку и поставки группы "Вагнера".

Пригожин также критиковал зятя и дочь Шойгу за то, что они "стереотипные дети российской элиты, жизненный опыт которых резко противоположен воюющим в Украине". Он угрожал, что российская общественность может стать насильственной в отношении такой элиты в РФ.

"Несколько изощренные и намеренно скрытые угрозы насилия со стороны Пригожина являются переломом в его давней вражде с российским военным истеблишментом и избранными элитными фигурами. Он также использует представление о том, что "Вагнер" несет ответственность за захват Бахмута, чтобы выступать за абсурдный российские военные действия в Украине", – считают в ISW.

По мнению аналитиков, главарь "вагнеровцев" удваивает свои попытки утвердиться как российская тоталитарная фигура, которая может добиться военной победы в Украине. Ведь он призвал Кремль к полному военному положению, нескольким последующим волнам мобилизации и широкомасштабной экономической мобилизации российской промышленности для "спасения" России.

"Вероятно, Пригожин выступает за невероятно радикальные политические подходы к войне в Украине, чтобы противопоставить себя относительно сравнительно уклоненному от риска подхода Путина к принятию решений по войне. "Захват" Бахмута придал ему смелости продолжать эти амбиции более явно, несмотря на внутренние потрясения, которые это может привести к опасности, которую это может создать для него с Кремлем", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал ВСУ одной из сильнейших армий. Он признал полный провал плана российской "спецоперации" против Украины.

