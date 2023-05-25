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Заявление Пригожина о "взятии" Бахмута вызвало неожиданный эффект в РФ: раскол нарастает – ISW

Марина Лисничук
Новости России
4 минуты
12,5 т.
Заявление Пригожина о 'взятии' Бахмута вызвало неожиданный эффект в РФ: раскол нарастает – ISW

Дискуссии по поводу сообщений о потерях россиян в Бахмуте, которые основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин озвучил на фоне заявлений о его "взятии", перенасытили провоенное инфопространство РФ. Сейчас они заглушают любой "положительный" информационный эффект от новостей о якобы захвате украинского города, и проигрывает в этой ситуации российское минобороны.

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В то же время главарь "вагнеровцев" просто использовал свой повышенный авторитет, чтобы усилить атаки против военного истеблишмента и элит Кремля, сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики уверены, что также он использует представление о том, что его наемники несут ответственность за "взятие" Бахмута, чтобы выступать за абсурдный уровень влияния на российские военные действия против Украины.

Так, финансист группы "Вагнера" в интервью еще от 23 мая заявил, что его ЧВК потеряла якобы лишь 10 000 новобранцев и столько же штатных "профессиональных" боевиков убитыми во время битвы за Бахмут. Он признался, что в общем завербовал до 50 тыс. наемников, 20% из которых (10 тыс.) были ликвидированы в боях за город на Донетчине.

После этих слов российские провоенные блогеры немедленно ухватились за информацию о потерях, тем самым переместив общий российский разговор от дискуссий о значении "взятия" Бахмута до усиления спекуляций вокруг уведомленных потерь. К примеру, националистическая провоенная фракция, примером которой являются взгляды террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), прокомментировала огромный масштаб потерь "вагнеровцев" и предположила, что реальная цифра будет гораздо больше.

Российский политик Виктор Алкснис просто заметил, что советская армия за девять лет в Афганистане потеряла гораздо меньше солдат – 15 051.

Заявление Пригожина о "взятии" Бахмута вызвало неожиданный эффект в РФ: раскол нарастает – ISW

Гиркин же заверил, что фактические потери "вагнеровцев" могут быть в более чем 1,5 раза больше, чем заявленные Пригожиным. По его словам, из 50 000 новобранцев, которых ЧВК завербовала из тюрем, 10 000 погибли в боевых действиях, а 26 000, как сообщается, "получили помилование и вернулись" в Россию, оставив остальных 14 000 наемников "пропавшими без вести".

Террорист предположил, что большая часть этих 14 000 "пропавших" также могла быть убита во время боев. Он утверждает, что в боевых действиях ЧВК "Вагнер" потеряла 40 000 наемников.

Гиркин предложил Пригожину "держать язык на замке" и прекратить говорить о "диких потерях за очень ничтожный результат". В то время как другой российский блогер, напротив, похвалил главаря "вагнеровцев" за открытость по поводу масштабов потерь и заявил, что минобороны РФ точно скрывало бы такие цифры.

"Общая реакция российского информационного пространства на "захват" Бахмута сосредоточилась на приписывании ответственности за его "взятие" и спекуляциях на связанных с этим расходах, таким образом лишая российское МО кислорода, необходимого для положительного оформления якобы захвата города. Между фракциями в провоенном инфопространстве сразу же начались споры о том, должны ли ЧВК "Вагнера" или регулярные российские подразделения и командиры получать медали и благодарности за операции в Бахмуте", – прокомментировали это в ISW.

Аналитики подчеркнули, что утверждения Пригожина о потерях "вагнеровцев" в Бахмуте так же стали яркой точкой напряжения в инфопространстве страны-агрессора и начали определять преобладающий дискурс относительно всей кампании РФ в городе.

В частности, направив разговор на заявленные потери ЧВК "Вагнер", Пригожин в значительной степени сумел еще больше лишить российское МО возможности говорить об информационной "победе над Бахмутом".

Заявление Пригожина о "взятии" Бахмута вызвало неожиданный эффект в РФ: раскол нарастает – ISW

Отмечается, что Пригожин использует свой повышенный авторитет после этих заявлений, чтобы усилить свои атаки против российского военного истеблишмента и элит. В интервью он говорил, что РФ еще не достигла основных целей войны против Украины. Также обвинял министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба Валерия Герасимова в том, что они главная проблема в российском минобороны, блокируют поддержку и поставки группы "Вагнера".

Пригожин также критиковал зятя и дочь Шойгу за то, что они "стереотипные дети российской элиты, жизненный опыт которых резко противоположен воюющим в Украине". Он угрожал, что российская общественность может стать насильственной в отношении такой элиты в РФ.

"Несколько изощренные и намеренно скрытые угрозы насилия со стороны Пригожина являются переломом в его давней вражде с российским военным истеблишментом и избранными элитными фигурами. Он также использует представление о том, что "Вагнер" несет ответственность за захват Бахмута, чтобы выступать за абсурдный российские военные действия в Украине", – считают в ISW.

По мнению аналитиков, главарь "вагнеровцев" удваивает свои попытки утвердиться как российская тоталитарная фигура, которая может добиться военной победы в Украине. Ведь он призвал Кремль к полному военному положению, нескольким последующим волнам мобилизации и широкомасштабной экономической мобилизации российской промышленности для "спасения" России.

"Вероятно, Пригожин выступает за невероятно радикальные политические подходы к войне в Украине, чтобы противопоставить себя относительно сравнительно уклоненному от риска подхода Путина к принятию решений по войне. "Захват" Бахмута придал ему смелости продолжать эти амбиции более явно, несмотря на внутренние потрясения, которые это может привести к опасности, которую это может создать для него с Кремлем", – считают в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал ВСУ одной из сильнейших армий. Он признал полный провал плана российской "спецоперации" против Украины.

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